lunes 08 de junio de 2026
8 de junio de 2026 - 18:06

Detuvieron al rugbier que empujó al joven que terminó atropellado por un auto en Mar del Plata

La causa se inició tras viralizarse un video en el que aprecia claramente el episodio completo: la breve discusión, la agresión física y el momento en el que pasa el coche y lleva por delante a la víctima.

Por Agencia DIB
mar del plata pelea

Un episodio de violencia urbana ocurrido en Mar del Plata en la madrugada del domingo, tomó estado público tras viralizarse un video en redes sociales que captó el momento de la pelea entre al menos dos hombres, que derivó en que uno fuera atropellado por un auto que venía circulando.

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El agresor, un hombre robusto identificado como Matías Fay, quedó detenido acusado del delito de lesiones dolosas por haber atacado a Valentín Lastra, de 22 años, quien hará la denuncia correspondiente contra el atacante.

Según trascendió, Lastra volvía de un boliche y quedó en medio de un entredicho tras ofrecerle un cigarrillo a un cuidacoches. Fay comenzó a insultar al hombre, por lo que la víctima intervino y le pidió que se calmara. En esa pelea que duró unos segundos, ocurrió el desenlace inesperado: pasó un auto y llevó por delante al joven.

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Pese al fuerte impacto contra el parabrisas del vehículo, Lastra logró reincorporarse rápidamente y fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad (HPC), donde le hicieron distintos estudios y recibió el alta médica al no tener heridas de gravedad.

El episodio es investigado por la UFI N°4, a cargo de la fiscal Costanza Mandagarán. La fiscalía avanza con distintas medidas de prueba, entre ellas la recepción de declaraciones testimoniales y el análisis detallado de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

Hasta el momento, el hecho no había sido denunciado, pero a partir de la viralización de las imágenes donde se ve la agresión, la Policía inició actuaciones de oficio que fueron remitidas de manera automática.

Fuente: Agencia DIB

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