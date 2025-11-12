miércoles 12 de noviembre de 2025
12 de noviembre de 2025 - 19:35

La Plata: se entregó un penitenciario acusado de quince casos de abuso sexual

Está imputado por “abuso sexual con acceso carnal triplemente calificado”. Además, se le atribuye promoción y facilitamiento de la corrupción de menores.

Por Agencia DIB
El penitenciario detenido cumplía tareas como jefe de Turno en una unidadpenal de Florencio Varela.&nbsp;

Un penitenciario imputado por quince casos de abuso sexual en perjuicio de un menor se entregó este miércoles en sede judicial del fuero penal de La Plata.

Víctor Sinchicay está imputado por “abuso sexual con acceso carnal triplemente calificado” (por haber causado un grave daño físico y psicológico a la víctima, por su rol de encargado de la guarda y por el aprovechamiento de una convivencia preexistente). Además, se le atribuyen los delitos de promoción y facilitamiento de la corrupción de menores, todos en concurso real y en distintos hechos.

El penitenciario que cumplía tareas como jefe de Turno en una unidad penal de Florencio Varela quedó detenido tras presentarse ante la Fiscalía 15 de Cecilia Corfield, luego de que el Juzgado de Garantías 5 de la jueza Marcela Garmendia le rechazara el pedido de eximición de prisión presentado días atrás.

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, Garmendia rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por su abogado, que buscaba evitar el encarcelamiento. En el escrito, la magistrada entendió que, dada la gravedad de la acusación y la alta pena en expectativa, existe riesgo procesal, por lo que dispuso mantener el rechazo. (DIB)

