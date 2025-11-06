jueves 06 de noviembre de 2025
6 de noviembre de 2025 - 18:46

La Plata: se entregó el último prófugo por la balacera del hospital de Gonnet

Natalio “Tata” Ybarra, integrante de la barra de Estudiantes y uno de los implicados en la violenta pelea vinculada con la Uocra, quedó detenido en La Plata.

Por Agencia DIB
Escenas de la batalla campal que se vivió en el Hospital de Gonnet.

En marzo de este año una interna sindical derivó en una balacera en el hospital de Gonnet, en La Plata. Y este jueves Natalio “Tata” Ybarra, señalado como integrante de la barra brava de Estudiantes de La Plata y uno de los implicados en la violenta pelea vinculada con la Uocra, se entregó voluntariamente a la Justicia y quedó detenido. Con su presentación, ya no quedan prófugos en la causa que investiga los hechos del estacionamiento del hospital.

De acuerdo con el diario El Día de La Plata, Ybarra se presentó este mediodía en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 3, acompañado por su abogado. El fiscal Gonzalo Petit Bosnic dispuso que fuera notificado formalmente de los cargos en su contra y trasladado a una dependencia policial, donde permanecerá detenido hasta prestar declaración indagatoria.

Ybarra, identificado como miembro de “Los Leales”, la facción oficialista de la hinchada de Estudiantes, era el único sospechoso que continuaba en libertad. Está acusado de haber participado en los enfrentamientos del 25 de marzo, cuando un grupo de hombres armados con palos y hierros atacó a trabajadores del sector disidente del gremio frente al hospital. La disputa se había originado durante el acto inaugural de la renovada Plaza San Martín, siguió en la zona de 15 y 38 y culminó en el centro de salud, en el macrocentro, donde fueron atendidos varios heridos.

Balacera en el hospital de Gonnet

La causa judicial avanza ahora hacia el juicio oral. El expediente fue elevado al Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, integrado por Cecilia Sanucci, Hernán Decastelli y Ramiro Fernández Lorenzo. Fuentes judiciales confirmaron que ya se realizan las audiencias preliminares, encabezadas por el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia.

En esos encuentros se discuten aspectos centrales del proceso: el tipo de jurado, las condiciones de detención de los imputados y el cronograma del debate. Las defensas solicitaron la excarcelación o el arresto domiciliario de los acusados, mientras que la fiscalía se opuso de manera categórica. El tribunal deberá resolver la situación en los próximos días. (DIB)

