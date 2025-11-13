jueves 13 de noviembre de 2025
13 de noviembre de 2025 - 19:13

Universidad de 3 de Febrero cierra una de sus sedes por amenaza de "masacre"

Un supuesto exalumno de la Universidad de 3 de Febrero envió un correo electrónico con una advertencia. “Este jueves me vengaré de todos en la Untref”.

Por Agencia DIB
La sede Caseros de la Universidad de 3 de Febrero fue cerrada por amenazas.

La sede Caseros de la Universidad de 3 de Febrero fue cerrada por amenazas.

Un supuesto exalumno de la Universidad de 3 de Febrero envió una amenaza de “masacre” en uno de los departamentos de la institución, a través de un correo electrónico, y una de las sedes fue cerrada por precaución.

Más noticias
¡Llegó la Noche de las Heladerías!

Llega la Noche de las Heladerías: promociones, nuevos sabores y más de 500 locales para disfrutar
La jueza Julieta Makintach pronunció sus últimas palabras en el jury que terminará el martes.

Piden la destitución de la jueza Makintach y el jury entra en su etapa final

Según el correo electrónico, el asunto indicó: “Este jueves me vengaré de todos en la Untref” y en el cuerpo del mensaje aseguró: “Hoy, a cualquier hora, iré a una de las sedes de la Universidad para cometer una masacre”. “Iré con mi escopeta en mano, y en mi mochila, llevaré explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”, continuó quien se definió como un “estudiante de esta universidad que fue acosado y humillado desde el inicio”.

“Ustedes pagarán con sangre lo que me hicieron y, cuando termine, iré a los baños para suicidarme”, reveló el texto y, a continuación, se comparó con el autor de los atentados en Noruega en 2011, referencia que suele invocarse en mensajes con intención de reproducir atentados masivos: “Me convertiré en el Anders Breivik Argentino”, de acuerdo con la cita Noticias Argentinas.

“Sin importar que haya niños, arrasaré con todo a mi paso”, cerró, no sin antes informar: “Transmitiré en Discord la masacre a la organización 764 que me regaló sus armas. Mi manifiesto lo encuentran en SkibidiFarms, que es un foro de la Deep web que me motivó para vengarme de los que me hicieron daño”. (DIB)

Temas
Ver más

Llega la Noche de las Heladerías: promociones, nuevos sabores y más de 500 locales para disfrutar

Piden la destitución de la jueza Makintach y el jury entra en su etapa final

La caída de la natalidad provoca más vacantes en los jardines de infantes

Hallan muerto a un agente inmobiliario en el paseo comercial de Costa Esmeralda

Mar del Plata: a la mamá de una de las nenas abusadas le dijeron que los chicos "están explorando su cuerpo"

El empleo privado sigue en caída, mientras crecen los monotributistas

Un intendente bonaerense nombró a una IA como funcionaria del municipio

La Plata: padres y alumnos le dieron una brutal paliza a docentes en una escuela

La Provincia oficializó un ajuste en las tarifas de agua de ABSA del 11%

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas realiza su Encuentro Deportivo Provincial

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre el servicio de agua.

La Provincia oficializó un ajuste en las tarifas de agua de ABSA del 11%

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

¡Llegó la Noche de las Heladerías!

Llega la Noche de las Heladerías: promociones, nuevos sabores y más de 500 locales para disfrutar

Por  Martín Gainle