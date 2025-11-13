Universidad de 3 de Febrero cierra una de sus sedes por amenaza de "masacre"

La sede Caseros de la Universidad de 3 de Febrero fue cerrada por amenazas.

Un supuesto exalumno de la Universidad de 3 de Febrero envió una amenaza de “masacre” en uno de los departamentos de la institución, a través de un correo electrónico, y una de las sedes fue cerrada por precaución.

Según el correo electrónico, el asunto indicó: “Este jueves me vengaré de todos en la Untref” y en el cuerpo del mensaje aseguró: “Hoy, a cualquier hora, iré a una de las sedes de la Universidad para cometer una masacre”. “Iré con mi escopeta en mano, y en mi mochila, llevaré explosivos y armas blancas para asesinar a la mayor cantidad de gente posible”, continuó quien se definió como un “estudiante de esta universidad que fue acosado y humillado desde el inicio”.

“Ustedes pagarán con sangre lo que me hicieron y, cuando termine, iré a los baños para suicidarme”, reveló el texto y, a continuación, se comparó con el autor de los atentados en Noruega en 2011, referencia que suele invocarse en mensajes con intención de reproducir atentados masivos: “Me convertiré en el Anders Breivik Argentino”, de acuerdo con la cita Noticias Argentinas.

“Sin importar que haya niños, arrasaré con todo a mi paso”, cerró, no sin antes informar: “Transmitiré en Discord la masacre a la organización 764 que me regaló sus armas. Mi manifiesto lo encuentran en SkibidiFarms, que es un foro de la Deep web que me motivó para vengarme de los que me hicieron daño”. (DIB)

