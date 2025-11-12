Johnny Depp: revolución y locura en La Plata

La ciudad de La Plata vivió una verdadera jornada de celebración con la visita de Johnny Depp , una de las figuras más icónicas del cine mundial. El actor estadounidense revolucionó la capital provincial y provocó escenas de locura con miles de fanáticos frente a Plaza Moreno y en el teatro Coliseo Podestá .

Depp fue declarado Visitante Ilustre por el intendente Julio Alak , quien además le entregó la llave de la ciudad en una ceremonia realizada en el Salón Dorado del Palacio Municipal.

La presencia de Depp revolucionó el centro platense, donde miles de fanáticos se congregaron para saludarlo y lograr una foto, generando escenas de euforia y emoción colectiva.

“Estamos todos muy felices, emocionados y profundamente conmovidos”, expresó Alak durante el acto, en el que también participó el actor italiano Riccardo Scamarcio, coprotagonista de la nueva película de Depp.

“La Plata nació de un acto cultural, como un libro de Julio Verne. Desde entonces es una creación nacida del pensamiento, el arte y la arquitectura. Por eso la visita de un artista de reconocimiento universal nos honra, inspira y emociona”, sostuvo el jefe comunal, quien calificó la llegada del actor como “un motivo de orgullo para esta capital bonaerense”.

Agradecido por la calidez del recibimiento, Depp se mostró sorprendido por la magnitud del afecto del público platense. “Me he sentido muy bienvenido en esta ciudad increíble. Es un privilegio y un honor ser recibido de esta forma y vivir la experiencia de la gente en este lugar. El lugar y la cultura de esta ciudad son una mina de oro”, expresó el intérprete de Piratas del Caribe. También aprovechó para agradecer “a Jorge Rodríguez por hacer posible mi primera visita a la Argentina, y a la gente que me ha apoyado estupendamente”.

Miles de fans en Plaza Moreno

El encuentro fue transmitido en vivo y seguido por miles de personas desde las pantallas instaladas en la Plaza Moreno, que se convirtió en una auténtica fiesta popular. Entre los presentes, se destacaban fans vestidos como el capitán Jack Sparrow, personajes de Alicia en el país de las maravillas y de El joven manos de tijera, que aguardaron pacientemente su salida al balcón del Palacio Municipal, donde Depp saludó con gestos de emoción y gratitud.

Tras el acto oficial, el artista y el intendente se trasladaron al Teatro Municipal Coliseo Podestá, donde Depp ofreció una clase magistral junto a Scamarcio. La actividad, con localidades agotadas, reunió a destacadas figuras de la cultura, el espectáculo y los medios de comunicación. En un clima distendido, ambos intérpretes compartieron anécdotas sobre el rodaje de Modigliani, tres días en Montparnasse, la nueva película dirigida por Depp, que narra tres jornadas decisivas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani.

La película de Johnny Depp

La jornada culminó con una pre avant-premiere exclusiva del film, moderada por Verónica Lozano y Alejo García Pintos, que también pudo seguirse desde el exterior del teatro gracias a las pantallas dispuestas por el Municipio. Con aplausos y ovaciones, el público acompañó cada aparición del actor, que se mostró relajado, cercano y emocionado por el recibimiento.

“El paso de Johnny Depp por La Plata es un hito cultural que reafirma nuestro compromiso con la promoción del arte y la cultura”, destacó Alak. “Es un orgullo haber recibido a una figura de su trayectoria en nuestra ciudad y poder compartir con él la riqueza artística que distingue a La Plata”.

De esta manera, el actor hollywoodense cerró su visita a la Argentina con una jornada que combinó arte, emoción y participación popular. Su paso por la capital bonaerense dejó postales imborrables de una ciudad que se vistió de gala para recibirlo y que, por un día, se convirtió en el epicentro del mundo del cine.