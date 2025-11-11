Los Wawancó: a 70 años del día que en La Plata germinó la cumbia argentina

Antes que la cumbia pop estuvo la cumbia villera, que había sido precedida por la cumbia norteña de los años ’80 y la santafesina de los ‘60. Mucho de esto influenciada por la importación de la cumbia colombiana que se escuchaba en las barriadas populares y que en la década de 1970 impactaron en las primeras “bailantas” en el Gran Buenos Aires. Sin embargo, antes que todo eso, en La Plata , nacían Los Wawancó , los padres de la cumbia en el país.

De la A a la Z, los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires

Fue un 9 de noviembre de 1955, cuando el músico costarricense Mario Castellón convocó a algunos de sus compañeros de la Facultad de Medicina para animar la fiesta de casamiento de un compatriota amigo en La Plata. Era época, como la actual, en la que venían al país muchos estudiantes del exterior para cursar carreras universitarias. Y eso fue el germen de una mezcla de ritmo que le daba un color especial a la capital provincial.

La primitiva formación del grupo estaba integraba además por los colombianos Hernán Rojas, Rafael Aedo y Enrique Salazar, el chileno Sergio Solar y el peruano Carlos Cabrera. Cada uno con su sonoridad, timbres vocales y pasitos de baile que traían de sus países.

Tras ese casamiento, les llegó el primer ofrecimiento para realizar un show en vivo y a partir de allí se abrió un camino interminable dentro de la música popular argentina. Y que los llevó, incluso, a dejar sus carreras de estudiantes universitarios.

El grupo empezó con el nombre de Guaguancó, como el ritmo caribeño que es con “g”. Pero un error en un cartel, que los puso con “w”, hizo que cambie el nombre y a partir de allí se dieron a conocer como Wawancó.

El primer Long Play (LP) llegó en 1959. Se llamó Locura tropical y marcó una línea de fuego en el horizonte de la banda. Y a partir de allí todos los años salía un material nuevo. Incluso había años con dos discos. Una locura.

disco Wawancó Un disco de Los Wawancó.

El despegue de Los Wawancó

En esos primeros años, se incorporó el pianista argentino Miguel Loubet, quien le dio a la banda un estilo de orquesta y la alejó del sonido folclórico. Fue uno de los principales compositores junto a Castellón y Cabrera. Con gran sapiencia mesclaban la cumbia colombiana como eje de su creación, con merengue dominicano, el mapalé afrocolombiano, el jalaíto colombiano y hasta el bolero cubano.

Ya para 1963, y tras el paso por programas como "Escala Musical" de Canal 13, comenzaron una gira por todo el país. Mientras que un año más tarde fueron contratados por Canal 9 junto a las estrellas de El Club del Clan, Palito Ortega, Violeta Rivas, Lalo Franzen, Johny Tedesco y Nicky Jones, para actuar en “Sábados Continuados”. El crecimiento, a esa altura, era imparable.

Mientras seguían editando discos (tienen más de ochenta y Mario Castellón registró en Sadaic 428 canciones), Los Wawancó convivían en esos años ‘60 y ‘70 con golpes de estado, inflación descontrolada y el desembarco en el país de grupos internacionales como The Beatles. Ya en los ’90, aunque continuaban vigentes, la banda estuvo marcada por los cambios en la formación y la necesidad de sobrellevar cierta crisis de la música centroamericana en mano de otros ritmos.

Embed - Los Wawancó (Song: La Banda Borracha)

Con más de 5 millones de placas vendidas, en 2006 presentan 50 años de fiesta, un show en el que repasaron todos sus hits incluyendo “Atrévete a mirarme de frente”, “Te lo tengo que decir”, “No te vayas corazón”, “La cosecha de mujeres” y “La Pollera colorá”, entre otros. Canciones que hoy suenan de la mano de otras bandas y que muchas veces la gente no sabe que son de ellos.

Es tan profunda la marca de Los Wawancó que en un momento se impulsó en el Congreso Nacional postular al 9 de noviembre como Día Nacional de la Cumbia. Día que en 1955 debutó la banda fundadora de la cumbia en la Argentina. Día en que bailó un casamiento repleto en La Plata y que dio inicio a un camino a todo ritmo. (DIB)