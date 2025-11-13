Piden la destitución de la jueza Makintach y el jury entra en su etapa final

El jury contra la jueza Julieta Makintach , imputada por su participación en un documental que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , entró en su tramo final con una jornada de alegatos atravesada por fuertes acusaciones, defensas técnicas y momentos de tensión emocional.

Tanto la Fiscalía bonaerense como el Colegio de Abogados de San Isidro solicitaron su destitución e inhabilitación, mientras que la defensa insistió en su absoluta inocencia y pidió la aceptación de su renuncia. El veredicto será dado a conocer el martes 18 de noviembre a las 10 en La Plata.

La fiscal general de Necochea, Analía Duarte, representante de la Procuración, sostuvo que durante el juicio político “quedó demostrado que la jueza mintió, manipuló y abusó del poder”. Aseguró que Makintach utilizó “recursos del Estado” para producir un documental que tenía fines comerciales y que incluía escenas grabadas dentro de los tribunales de San Isidro. Según la fiscal, ya en marzo existían seis capítulos escritos, entre ellos uno titulado “La Justicia y la Sentencia”, lo que -interpretó- evidenciaba que la magistrada anticipaba una futura condena en la causa Maradona.

Duarte también afirmó que la jueza “le mintió a Gianinna Maradona y le juró por sus hijos que no existía un documental”, y describió detalladamente el ingreso de una maquilladora, un guionista y un camarógrafo al edificio judicial.

“No se puede negar la evidencia. Ella manejaba todo: cómo debía hacerse, qué debían documentar y cómo venderlo”, sostuvo, aludiendo incluso a gestiones vinculadas a productoras internacionales como Paramount. “Arrasó con el prestigio de la Justicia. Por eso hay que sacar la piedra del camino”, sentenció.

Vergüenza institucional

El representante del Colegio de Abogados de San Isidro, Guillermo Sagues, fue igual de contundente y calificó el episodio como “una vergüenza institucional”.

Señaló que Makintach “no solo fue la actriz, sino la directora de su propio documental”, y agregó que sus acciones provocaron “una mancha imposible de quitar” sobre el Poder Judicial. El organismo reclamó que sea destituida y se le imponga la inhabilitación perpetua para ejercer cargos.

Del otro lado, la defensa de la magistrada -integrada por Nicolás Urrutia, Juan Martín Cerolini y Darío Saldaño- sostuvo que “no se probó ninguna conducta dolosa” y que la jueza no cometió delitos ni irregularidades. Urrutia remarcó que la escaleta del supuesto documental recién fue registrada semanas después de las fechas señaladas por la Fiscalía y aseguró que “una entrevista en el despacho no viola ninguna norma”. También señaló contradicciones en el testimonio del juez Savarino, al que acusó de haber omitido información clave sobre la presencia de la cámara.

Saldaño, por su parte, denunció una “estigmatización por su condición de mujer” y afirmó que Makintach “no administraba fondos públicos, sino justicia”. En su alegato, también destacó que las cámaras estaban a la vista y que nadie se opuso a su uso en el momento. “Parecería que hay una Justicia para Maradona y otra para el resto de los bonaerenses”, lanzó.

Makintanch pronunció sus últimas palabras

La propia Makintach, visiblemente afectada, utilizó sus últimas palabras para defenderse y pedir perdón a la familia Maradona. “Hace cinco meses que no puedo hablar. Me difamaron, me atacaron por todos lados”, expresó. Recordó los agravios recibidos, denunció ataques personales y afirmó: “No cometí ningún delito ni irregularidad. Le pido perdón a la familia una y mil veces, pero no mentí nunca”.

La jueza relató además que fue víctima de “una campaña en su contra” por parte de colegas que, según dijo, “mintieron deliberadamente” sobre la existencia de una cámara oculta. “Difunden fotos mías en bikini, lo más humillante que viví. Me voy con dolor”, dijo entre lágrimas.

En medio de los alegatos, también declaró Jorge Barrera, exalumno y expresidente de Peñarol, quien destacó la formación técnica y la vocación de la magistrada, a la que describió como “una profesional muy bien considerada”.

Cuando concluya la etapa de deliberación, los conjueces deberán definir si la conducta de Makintach -acusada de provocar la nulidad del juicio más sensible del fuero penal bonaerense- configura una falta grave que amerite su destitución. El próximo martes, la Justicia bonaerense dará el veredicto final a un episodio que ya quedó marcado como uno de los escándalos institucionales más resonantes de los últimos años.