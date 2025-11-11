Diego Armando Maradona: se suspendió la audiencia preliminar del nuevo juicio

El juicio por la muerte de Maradona se iniciará el 17 de marzo; Leopoldo Luque, uno de los acusados.

La audiencia preliminar del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, prevista para este miércoles, fue suspendida por problemas de agenda de los abogados. En tanto, en La Plata, la jueza Julieta Makintach-acusada por participar en el documental que motivó la nulidad del primer juicio- aseguró ante la prensa que “cree en las instituciones” y pidió que “se sepa la verdad”.

Respecto del nuevo juicio, el abogado Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, confirmó la postergación: “Pedimos la suspensión porque se nos superponía con audiencias fijadas previamente”, explicó, y añadió que aún no hay nueva fecha, según la agencia Noticias Argentinas.

Durante la audiencia, que iba a realizarse a las 12, las partes debían acordar la prueba y la lista de testigos del debate oral que se reanudará el 17 de marzo de 2026. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, integrado por Pablo Rolón, Alberto Ortolani y Alberto Gaig, ya había rechazado el pedido de juicio por jurados solicitado por Luque y el recurso de non bis in idem (cosa juzgada) planteado por la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov.

Volvió a declarar Julieta Makintach La jueza Julieta Makintach, que volvió a declarar este martes en el Edificio Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en La Plata, reiteró su inocencia y manifestó: “Confío en el Jurado de Enjuiciamiento”. En este sentido, la extitular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 2 de San Isidro afirmó sus deseos de que “se sepa la verdad” sobre lo ocurrido en el debate oral y público por el fallecimiento del astro argentino.

“Creo en las instituciones”, añadió Makintach, quien denunció a su colega Maximiliano Savarino por presunto falso testimonio. (DIB)

