martes 11 de noviembre de 2025
11 de noviembre de 2025 - 19:08

Diego Armando Maradona: se suspendió la audiencia preliminar del nuevo juicio

Las partes debían acordar la prueba y la lista de testigos del debate oral que se reanudará el 17 de marzo de 2026. En La Plata volvió a declarar Makintach.

Por Agencia DIB
El juicio por la muerte de Maradona se iniciará el 17 de marzo; Leopoldo Luque, uno de los acusados.

El juicio por la muerte de Maradona se iniciará el 17 de marzo; Leopoldo Luque, uno de los acusados.

La audiencia preliminar del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, prevista para este miércoles, fue suspendida por problemas de agenda de los abogados. En tanto, en La Plata, la jueza Julieta Makintach-acusada por participar en el documental que motivó la nulidad del primer juicio- aseguró ante la prensa que “cree en las instituciones” y pidió que “se sepa la verdad”.

Más noticias
La jueza Julieta Makintach en el inicio del jury en su contra en La Plata.

La jueza Julieta Makintach pidió disculpas ante el jury
El juicio por la muerte de Maradona se iniciará el 17 de marzo; Leopoldo Luque, uno de los acusados.

El juicio por la muerte de Maradona volverá a comenzar en marzo de 2026

Respecto del nuevo juicio, el abogado Francisco Oneto, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, confirmó la postergación: “Pedimos la suspensión porque se nos superponía con audiencias fijadas previamente”, explicó, y añadió que aún no hay nueva fecha, según la agencia Noticias Argentinas.

Durante la audiencia, que iba a realizarse a las 12, las partes debían acordar la prueba y la lista de testigos del debate oral que se reanudará el 17 de marzo de 2026. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, integrado por Pablo Rolón, Alberto Ortolani y Alberto Gaig, ya había rechazado el pedido de juicio por jurados solicitado por Luque y el recurso de non bis in idem (cosa juzgada) planteado por la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov.

Volvió a declarar Julieta Makintach

La jueza Julieta Makintach, que volvió a declarar este martes en el Edificio Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en La Plata, reiteró su inocencia y manifestó: “Confío en el Jurado de Enjuiciamiento”. En este sentido, la extitular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 2 de San Isidro afirmó sus deseos de que “se sepa la verdad” sobre lo ocurrido en el debate oral y público por el fallecimiento del astro argentino.

“Creo en las instituciones”, añadió Makintach, quien denunció a su colega Maximiliano Savarino por presunto falso testimonio. (DIB)

Temas
Ver más

La jueza Julieta Makintach pidió disculpas ante el jury

El juicio por la muerte de Maradona volverá a comenzar en marzo de 2026

El cumpleaños del 10: inauguran una escultura en el club "Diego Armando Maradona"

Descarriló un tren del Sarmiento en Liniers: 20 heridos y una investigación abierta

Colegios privados: el 70% de los establecimientos de provincia continuará con los topes arancelarios

Confirmaron que se usó un químico prohibido en la explosión del volcán en la feria escolar de Pergamino

Confirman el piso de 190 días de clases con más control de las horas escolares

Kicillof impulsa una red de rehabilitación en los hospitales públicos

Lanzan una Ronda de Negocios en la Expo Bragado 2025

La Provincia anunció el final del brote de sarampión: 20 semanas sin casos nuevos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La vacunación contra el sarampión, fundamental para cortar las cadenas de contagio.

La Provincia anunció el final del brote de sarampión: 20 semanas sin casos nuevos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Salir a merendar o tomar un café pueden ser hoy gastos de lujo

Comer una hamburguesa o hacerse las uñas: ¿Gastos que son lujos en la Argentina de hoy?

Por  Agencia DIB