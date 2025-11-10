Johnny Depp en La Plata: brindará una "clase magistral" en el Teatro Coliseo Podestá

El actor, director, productor de cine y músico estadounidense Johnny Depp brindará este miércoles una “clase magistral” en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata . Previamente, será declarado "visitante ilustre", recibirá la "llave de la ciudad" y recorrerá el centro cultural Pasaje Dardo Rocha, en el centro platense.

En su visita, Depp mantendrá una reunión con el intendente Julio Alak , será declarado “visitante ilustre”, recibirá la “llave de la ciudad”, saludará desde el balcón del Salón Dorado y recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, puesto en valor recientemente.

La “clase magistral” será en el Coliseo Podestá a las 18. Durante el evento también habrá una alfombra roja y una presentación ante medios, autoridades e invitados, y una entrevista pública entre la estrella de Hollywood y el actor Riccardo Scamarcio que combinará conversación y proyección cinematográfica.

Después de la jornada en el Coliseo Podestá se realizará una pre avant-premiere de la película “Modigliani, tres días en Montparnasse” exclusiva para invitados y prensa, que será moderada por Verónica Lozano y una destacada figura de la cultura argentina.

La obra de Depp narra tres intensas jornadas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916 y tiene entre sus intérpretes a Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland y Luisa Ranieri.

Johnny Depp en La Plata

Johnny Depp, nacido el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky, es un actor, productor y músico reconocido por su versatilidad y por interpretar personajes excéntricos y memorables. Comenzó su carrera en la década de 1980 con la serie Comando Especial (21 Jump Street), que lo convirtió en un ídolo juvenil, pero rápidamente se distanció de ese perfil al asociarse con el director Tim Burton, con quien rodó clásicos como El joven manos de tijera (1990), La leyenda del jinete sin cabeza (1999) y Charlie y la fábrica de chocolate (2005). Su interpretación del capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra (2003) lo consagró internacionalmente y le valió una nominación al Óscar.

A lo largo de su carrera, Depp trabajó con grandes directores como Terry Gilliam, Jim Jarmusch y Gore Verbinski, explorando géneros que van del drama al cine fantástico. También incursionó en la música, formando parte de bandas como Hollywood Vampires, junto a Alice Cooper y Joe Perry. Su vida personal, marcada por su estilo bohemio y algunas controversias mediáticas, no eclipsó su talento artístico ni su influencia en la cultura popular. Considerado uno de los actores más carismáticos de su generación, sigue siendo un referente del cine contemporáneo por su capacidad de reinventarse en cada papel. (DIB)