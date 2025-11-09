Junín: Franja Morada le ganó a La Libertad Avanza en las elecciones estudiantiles de la Unnoba

Los estudiantes de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba) eligieron autoridades de centro de estudiantes y allí los radicales de Franja Morada se quedaron con la conducción de los órganos de representación gremial.

Azul: detuvieron al conductor de una grúa por la muerte de un motociclista en discusión de tránsito

Locura en Junín: atacó a cadenazos a la compañera de su hija en el aula de la escuela

Entre el miércoles y el viernes se desarrollaron las elecciones para Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Unnoba. En esta oportunidad, se disputaban la conducción dos agrupaciones estudiantiles: la histórica Franja Morada y otra agrupación, nueva, vinculada con La Libertad Avanza , de acuerdo con La Verdad de Junín .

Luego de tres días de votación en Junín , Pergamino y General Viamonte , el viernes se realizó el escrutinio, que arrojó un triunfo de los reformistas de Franja Morada, por más del 65% de los votos. Así, en la elección, de la cual participaron unos 2.000 estudiantes, Franja Morada confirmó que seguirá en la conducción de todos los Centros de Estudiantes de la Unnoba durante 2026.

Facundo Cabral , presidente electo de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas, destacó: “La Universidad Pública está atravesando un contexto difícil y nosotros tenemos claro que el desafío es estar cerca de los alumnos, acompañándolos para garantizar su desarrollo académico y egreso, de la mejor manera posible. Estamos todo el año, no solo para las elecciones”.

Elecciones universitarias en La Plata

Tal como informó la agencia DIB, la semana pasada también se realizaron las elecciones estudiantiles de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que cerraron sin grandes sorpresas y ratificaron el predominio del reformismo universitario encabezado por los radicales de Franja Morada (FM), que retuvo la mayoría de las conducciones de centros y claustros.

La gran novedad, y el foco de tensión, estuvo en Psicología, donde hubo denuncias cruzadas, un pedido de impugnación y demoras en el escrutinio, pero finalmente el peronismo (La Jauretche) se quedó con la conducción del centro y desplazó así a Franja Morada, que gobernaba ese espacio. Otra alerta para el radicalismo fue Veterinaria, donde si bien mantuvo el centro, perdió la mayoría del claustro ante un armado peronista. (DIB)