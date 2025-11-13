Servicios públicos: la demanda registró un aumento de 1,9% interanual en agosto

El Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) , la demanda de ellos, registró en agosto un aumento de 1,9% interanual, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) . En la comparación con julio, el índice desestacionalizado mostró una variación negativa de 0,1%, mientras que la serie tendencia-ciclo tuvo una suba de 0,1%.

De acuerdo con el informe oficial, la demanda de energía eléctrica, gas y agua presentó una baja de 1% interanual, mientras que la recolección de residuos aumentó 10,9%. En tanto, el transporte de pasajeros registró un incremento de 5%, el transporte de carga subió 0,9%, y los vehículos pasantes pagos por peajes mostraron una caída de 1%.

Por su parte, el servicio de correo postal registró un aumento de 6,1% respecto de igual mes del año anterior, y el sector de telefonía mostró una variación positiva de 2,1%, precisó el Indec en su publicación.

En la comparación desestacionalizada, entre julio y agosto de 2025 el organismo indicó que la demanda de energía eléctrica, gas y agua bajó 0,6%, el transporte de carga retrocedió 1,8%, y el servicio de correo cayó 6,9%, mientras que la telefonía y el transporte de pasajeros registraron variaciones positivas de 0,4% y 0,3%, respectivamente.

El Indec señaló además que, en el índice de tendencia-ciclo, los sectores con variaciones positivas fueron electricidad, gas y agua, recolección de residuos, transporte de carga, servicio de correo postal y telefonía, mientras que registraron leves caídas el transporte de pasajeros y los peajes. (DIB)