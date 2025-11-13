jueves 13 de noviembre de 2025
13 de noviembre de 2025 - 16:56

Hallan muerto a un agente inmobiliario en el paseo comercial de Costa Esmeralda

El cuerpo de un agente inmobiliario fue hallado en un local del paseo comercial del exclusivo barrio privado. La Justicia intenta determinar si se trató de un suicidio o de un homicidio. El predio permanece cerrado mientras trabajan los peritos.

Frente del local donde fue encontrado ahorcado el dueño de la inmobiliaria en Costa Esmeralda.

Frente del local donde fue encontrado ahorcado el dueño de la inmobiliaria en Costa Esmeralda.

Según confirmaron fuentes policiales, el hombre -identificado como Matías Goñi- apareció ahorcado en el interior del local de su inmobiliaria, y la Justicia investiga si se trató de un suicidio o de un posible homicidio.

Cierre del paseo comercial de Costa Esmeralda

Personal de Seguridad del barrio privado y efectivos de la Policía Bonaerense llegaron rápidamente al lugar, donde se montó un operativo para preservar la escena.

En un comunicado interno, la administración de Costa Esmeralda informó el cierre del paseo comercial hasta nuevo aviso y expresó su acompañamiento “en este momento difícil”, además de poner sus instalaciones a disposición de las autoridades judiciales.

Peritos de la Policía Científica y la fiscalía de turno trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho. Hasta el momento, no se difundió la identidad del fallecido y se aguarda el resultado de la autopsia.

