Hallan muerto a un agente inmobiliario en el paseo comercial de Costa Esmeralda

Frente del local donde fue encontrado ahorcado el dueño de la inmobiliaria en Costa Esmeralda.

Un agente inmobiliario fue hallado muerto este jueves dentro de un local del Paseo Comercial de Costa Esmeralda, el exclusivo complejo ubicado entre Pinamar y Punta Médanos y perteneciente al Partido de la Costa.

Según confirmaron fuentes policiales, el hombre -identificado como Matías Goñi- apareció ahorcado en el interior del local de su inmobiliaria, y la Justicia investiga si se trató de un suicidio o de un posible homicidio.

Cierre del paseo comercial de Costa Esmeralda Personal de Seguridad del barrio privado y efectivos de la Policía Bonaerense llegaron rápidamente al lugar, donde se montó un operativo para preservar la escena.

En un comunicado interno, la administración de Costa Esmeralda informó el cierre del paseo comercial hasta nuevo aviso y expresó su acompañamiento “en este momento difícil”, además de poner sus instalaciones a disposición de las autoridades judiciales.

Peritos de la Policía Científica y la fiscalía de turno trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho. Hasta el momento, no se difundió la identidad del fallecido y se aguarda el resultado de la autopsia.

