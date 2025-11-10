Motochorros arrastraron y golpearon a una joven en La Plata

En un nuevo hecho de inseguridad en La Plata, una joven fue víctima de un violento intento de robo cuando dos motochorros la atacaron, la arrastraron por la vereda y la golpearon en plena calle.

En un nuevo hecho de inseguridad en La Plata , una joven fue víctima de un violento intento de robo cuando dos motochorros la atacaron, la arrastraron por la vereda y la golpearon en plena calle. El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado sobre la avenida 38 entre 2 y 3, en el Barrio Norte, y quedó registrado por una cámara de seguridad que captó toda la secuencia.

Según relató la víctima, ella y su pareja advirtieron la presencia de los delincuentes a bordo de una moto. “Aparecieron dos pibes por la calle 2. Le grité a mi novio que empecemos a correr y corrimos uno para cada lado. El de la moto lo siguió a él y el que se bajó me siguió a mí”, contó la joven.

Mientras intentaba escapar, la mujer tropezó y cayó al suelo. En ese momento, uno de los asaltantes, armado, comenzó a arrastrarla por la vereda en un intento por sacarle la cartera. “Se me enganchó la cartera en el buzo y por eso no pudieron sacármela”, explicó.

La escena, registrada por las cámaras, muestra la violencia del ataque y los desesperados gritos de la víctima mientras uno de los ladrones, desde la moto, incitaba a su cómplice con una frase alarmante: “¡Dale un tiro, dale un tiro, dale un tiro!”.

El pedido de auxilio alertó rápidamente a los vecinos, que activaron la alarma barrial y salieron a la calle. Su intervención resultó clave: los agresores abandonaron el lugar y escaparon a toda velocidad a bordo de la moto, mientras la joven quedaba tendida en el suelo.

“Los vecinos me escucharon y los chorros se fueron porque salieron a ayudarme”, relató la víctima, que sufrió golpes a raíz del forcejeo pero no necesitó atención médica.

El video del ataque, aportado por los frentistas, será una pieza central en la investigación judicial. La causa fue caratulada como “robo y lesiones”, y está a cargo de la Comisaría Segunda de La Plata, aunque hasta el momento los delincuentes no fueron identificados ni detenidos.