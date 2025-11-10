lunes 10 de noviembre de 2025
La Plata: se corre el clásico Gran Premio Dardo Rocha

En el marco del aniversario 143 de La Plata, el Gran Premio internacional se correrá el 19 a las 19, con un premio de $ 150 millones para el primer puesto.

Nueva edición del Gran Premio Dardo Rocha en La Plata.

La Plata cumple años el 19 de noviembre, 143, y una fija de los aniversarios de la ciudad es el Gran Premio hípico Dardo Rocha, en el renovado hipódromo de la capital provincial.

Además del clásico Gran Premio, para ese miércoles se programó una jornada para disfrutar, con entrada libre y gratuita. A partir del mediodía se desarrollará una nueva edición de Handicap - Paseo de Morfi & Cultura Local, con una oferta gastronómica y de bebidas variada. Además habrá música en vivo y distintas actividades culturales que acompañarán las carreras de la tarde.

Dentro del programa hípico habrá más de $ 720 millones en premios. El Gran Premio Dardo Rocha, de categoría internacional, se correrá a las 19, con un premio de $ 150 millones para el primer puesto.

Además, completan la jornada otras 16 carreras con pruebas como el Clásico Joaquín V. González, con un primer premio de $ 50 millones, y el Clásico Ciudad de La Plata, con un premio mayor de $ 40 millones de pesos.

Como es tradición, previo al Dardo Rocha, la banda del Servicio Penitenciario tocará el Himno Nacional Argentino cantado en vivo por el reconocido cantante platense Jorge Vázquez.

Obras en el Hipódromo de La Plata

Durante los últimos dos años, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, junto con la administración del Hipódromo de La Plata, impulsaron un plan integral de modernización y puesta en valor del predio. El proyecto apunta a recuperar el esplendor histórico del circo hípico platense y transformarlo en un espacio abierto, moderno y cercano con ofertas culturales y gastronómicas durante todo el año.

Entre las principales obras realizadas se destacan: la nueva iluminación LED en pista, la renovación integral de la Tribuna Popular, la puesta en valor del ingreso por calle 116 y de las boleterías de la Tribuna Oficial, la modernización del sistema informático, la renovación del servicio veterinario, la nivelación de la pista principal y la puesta en funcionamiento del nuevo laboratorio. (DIB)

