Con el aguinaldo en la mira, intendentes de la UCR se reunirán con Pablo López

Los 27 jefes comunales radicales llegarán el lunes a La Plata. Buscan blindar fondos antes de fin de año.

Intendentes radicales reunidos en Chaves.

El Foro de Intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR) viajará el próximo lunes a La Plata para reunirse con el ministro de Economía, Pablo López, para poder cerrar las cuentas antes de fin de año y con el principal objetivo de afrontar el aguinaldo de sus empleados.

La cumbre será el lunes desde las 14 y se da en la previa de la discusión en la Legislatura por la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de financiamiento que solicitó la gestión de Axel Kicillof y necesita el guiño de la oposición para aprobarlos.

Como suele pasar a fin de año, las arcas municipales enfrentan una situación compleja que, en esta oportunidad, se suma según los jefes comunales a una caída de la coparticipación en relación a la inflación y a las paritarias. Eso, en parte, se encadena por el recorte que hizo el Gobierno nacional con la administración provincial y que tiene un reclamo en la Corte.

Los 27 intendentes radicales le exigen al Gobierno el pago de la deuda en concepto de los mecanismos de descentralización, el IPS, el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y Juegos Bonaerenses. Además, en la mesa de reclamos estarán temas de financiamiento por obras públicas.

Frente a este panorama, los alcaldes quieren asegurarse el desembolso de esos fondos y que lleguen a tiempo, para cerrar bien el año y planificar, sobre todo, el pago del medio aguinaldo. (DIB)

