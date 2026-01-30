"La encontraron en la calle": el hermano de Narela Barreto contó detalles de la muerte de la joven en EE.UU.

Santiago Barreto , hermano de Narela , la joven de Lomas de Zamora que fue hallada muerta en Estados Unidos tras varios días de búsqueda, dio a conocer escalofriantes detalles sobre el caso, expuso que fue hallada en la calle y que llevaba sin vida desde hace tiempo.

El joven contó en el noticiero Telenoche que en Los Ángeles se encuentra su papá, quien pudo comunicarse con sus familiares en Argentina para que sepan qué ocurre en Estados Unidos luego de que se confirme que la joven fue hallada muerta.

“ Parece que llevaba muerta ya del mismo viernes en que dejó de recibir las llamadas . Estos son los datos que tiene mi papá”, señaló.

El joven comentó que Narela se había mudado hacía poco tiempo a un nuevo departamento y que el cuerpo fue encontrado cerca de esa zona: “Lo que a mí me llegó es que la encontraron en la calle. Estaba a unas cinco cuadras tirada y ya parece que tenía un par de días de fallecida ”.

A su vez, otro punto que expuso es que la Policía logró peritar el departamento de la víctima, operativo en el que participó un amigo, y que no encontraron nada extraño: “No fue un intento de robo, algo de esto fue en la calle”.

Uber entrega

Sobre los últimos movimientos registrados, indicó que el último uso de la aplicación Uber no correspondió a un traslado personal. “El último Uber que está registrado es un Uber de entrega, nada más. No que se haya subido”, afirmó. Además, sostuvo que el teléfono celular estaba con la joven al momento del hallazgo: “El teléfono lo tenía mi hermana encima, eso me consta completamente”.

Aunque por ahora no hay datos específicos sobre qué pasó o alguna hipótesis, el joven remarcó: “Esto pasó cuando ella se estaba yendo a algún lugar, al trabajo, seguramente”.

“Me destruye”

Santiago usó sus redes sociales para despedirse de su hermana. Allí escribió: “Me destruye saber que estabas tan feliz de haberte mudado, de que por fin las cosas se estaban encaminando, todo estaba saliendo hermoso, para que alguien sin alma, sin corazón, te arrebate esas ilusiones, esas ganas, esa energía tan positiva, pero, ante todo, me arrebate a mí la posibilidad de volver a encontrarnos, nos cagaron la vida, a toda la familia”.

Investigación en curso

Por el momento las autoridades estadounidenses no confirmaron si se trató de un crimen, pero los familiares insisten en que fue un homicidio.

Mientras tanto, los familiares y amigos de la joven se encuentran realizando una colecta en redes sociales para juntar el dinero que cuesta repatriar su cuerpo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LorenaB81919591/status/2017076681358356904?s=20&partner=&hide_thread=false @NicolasOcchiato Con dolor en el alma necesito de nuestra comunidad para traer a mi bebe a nuestro país Soy Lore , mama de Nare. Ayúdame te suplico . @nadiedicenada_ @momigiardina @occhiaminofcial pic.twitter.com/wULLyJuGcq — Lorena Barreto (@LorenaB81919591) January 30, 2026

Narela, de 27 años, nacida en Capital Federal, pero con domicilio en la localidad bonaerense de Banfield (Lomas de Zamora), había viajado a EE.UU. en junio de 2024 para el casamiento de una amiga y decidió quedarse a probar suerte. Todo venía bien hasta este trágico acontecimiento, que la investigación policial intenta desentrañar.

Fuente: Agencia DIB