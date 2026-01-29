San Nicolás: un jubilado de 80 años fue golpeado, robado, maniatado y abandonado en un campo

La zona de San Nicolás donde el jubilado fue abandonado, atado de pies y manos. El Norte

Un jubilado de 80 años sufrió un violento robo en su propia casa, en la zona sur de la ciudad de San Nicolás. Los dos delincuentes luego lo golpearon y maniataron para finalmente dejarlo abandonado en un descampado, librado a su suerte.

Por fortuna para la víctima, un vecino vio movimientos sospechosos y llamó al 911. En las inmediaciones de las calles Estanislao del Campo y Tierra del Fuego, efectivos de la Policía encontraron al anciano atado de pies y manos. La víctima fue asistida en el lugar y llevada a un hospital de la ciudad, informó El Norte.

Cómo atacaron al jubilado De acuerdo al relato del jubilado, el ataque se produjo cuando dos sujetos se presentaron en su casa con el pretexto de pedirle una herramienta. Los asaltantes aprovecharon una distracción para golpearlo en la cabeza, reducirlo y maniatarlo. Entre otras pertenencias se llevaron un teléfono celular para luego abandonar al hombre en un descampado.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Nicolás, la que remitió las actuaciones a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI).

