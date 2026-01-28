miércoles 28 de enero de 2026
28 de enero de 2026 - 20:32

La Plata: le robaron la bicicleta, la vio publicada y pactó una falsa compra con los ladrones

El damnificado se expuso al encuentro con los delincuentes y logró recuperar el rodado. Aún busca una moto que también le fue sustraída.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
El momento en el que el presunto ladrón llegaba al lugar pactado para concretar la venta de la bicicleta robada con el propio dueño del rodado. (Imagen de video)

Un joven recuperó su bicicleta robada tras haberla visto publicada en redes sociales para la venta y pactar una falsa compra con los ladrones. El hecho ocurrió en el barrio La Loma de La Plata, en calle 15 entre 36 y 37.

En el encuentro para concretar la “transacción comercial”, el dueño del rodado agredió al ladrón y recuperó su bicicleta tras un forcejeo. El momento quedó captado en un video filmado por las personas que acompañaron al damnificado.

Embed
robo la plata publicacion

En tanto, el sospechoso intentó huir, pero en la fuga perdió el DNI, por lo que pudieron avanzar en su identificación. También se cree que estaría involucrado en el robo de una moto del damnificado.

