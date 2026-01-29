jueves 29 de enero de 2026
29 de enero de 2026 - 14:25

Hallaron muerta a Narela, la joven de Banfield que era buscada en Estados Unidos

Narela Barreto, de 27 años, había sido vista por última vez en Los Ángeles el 23 de febrero. Sus familiares hablan de una relación “complicada” con un joven colombiano.

Por Agencia DIB
Narela Barreto tenía 27 años y vivía en Estados Unidos desde mediados de 2024.

Narela Barreto tenía 27 años y vivía en Estados Unidos desde mediados de 2024.

Redes

Narela Micaela Barreto, la joven de 27 años oriunda de Banfield que estaba desaparecida en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, fue hallada muerta a casi una semana del inicio de su búsqueda. Por el momento se desconocen los pormenores de la investigación respecto a si se trató de un crimen o muerte natural.

Más noticias
La paz de la noche de Necochea se altero con discusiones y piedrazos.

Un choque en Necochea terminó con trompadas, cascotazos y un detenido
discutio con su padre y le paso el auto por encima: ojala no lo vea hasta que me muera video

Discutió con su padre y le pasó el auto por encima: "Ojalá no lo vea hasta que me muera"

Narela había sido vista por última vez el viernes 23 de enero, día en el que dejó de responder los mensajes y llamados, por lo que se radicó la denuncia correspondiente.

Al no haber novedades, los familiares comenzaron con la circulación del caso en las redes sociales. A pocas horas de la viralización, los familiares confirmaron a los medios que la joven fue hallada muerta.

El novio colombiano

Barreto era oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora. Vivía en Estados Unidos desde julio de 2024 y "lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y estaba acompañada de una mujer de origen ruso", de acuerdo a lo que contó su prima Violeta este miércoles.

Además, tanto su prima como Luján Roswell, su amiga de Los Ángeles, hablaron de "un vínculo con un chico colombiano que iba y venía".

Violeta amplió: "Algo me contaba Narela y me decía que peleaban seguido, que andaban distanciados. Dicen que es el sospechoso, pero no sé. Nare es muy enamoradiza y se me hace que ese hombre mucho no la quiere, no le gusta que ella sea libre, porque a Nare le gusta estar con sus amigas, estar cerca de su familia, estaba siempre arregladita. Hasta donde yo sé, la Policía de Los Ángeles ya tiene los datos del colombiano".

Desde julio de 2024

Narela permanecía en suelo estadounidense desde el momento en el que viajó hacia ese país por el casamiento de una amiga, en julio de 2024, y decidió quedarse a probar suerte.

Según contó este miércoles Milagros, otra de las primas de la chica, uno de sus últimos trabajos en Los Ángeles había sido de mesera, pero recientemente había iniciado funciones en otro lugar que no supo precisar.

Ante de radicarse en Estados Unidos, Narela atendía un kiosco en Banfield junto a tres primas. Y gracias a su avanzado nivel de inglés, el cual adquirió desde que era una niña, también podía oficiar como traductora.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Un choque en Necochea terminó con trompadas, cascotazos y un detenido

Discutió con su padre y le pasó el auto por encima: "Ojalá no lo vea hasta que me muera"

San Nicolás: un jubilado de 80 años fue golpeado, robado, maniatado y abandonado en un campo

Balcarce: denunciaron a un hombre por violencia de género y sus hijos dieron positivo por cocaína

La Plata: le robaron la bicicleta, la vio publicada y pactó una falsa compra con los ladrones

Morón: una patota de adolescentes le dio una brutal golpiza a una chica de 14 años con autismo

Bolívar: tres detenidos por correr picadas y realizar maniobras imprudentes

Mar del Plata: cumple arresto domiciliario, golpeó a su pareja y le secuestraron una escopeta

Morón: balearon a dos policías para robarles una moto y uno de ellos está grave

Caso Bastián: los responsables del choque quedaron inhabilitados para conducir

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Hospital Municipal de Balcarce “Felipe A. Fossati”.

Balcarce: denunciaron a un hombre por violencia de género y sus hijos dieron positivo por cocaína

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La paz de la noche de Necochea se altero con discusiones y piedrazos.

Un choque en Necochea terminó con trompadas, cascotazos y un detenido