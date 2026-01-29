Hallaron muerta a Narela, la joven de Banfield que era buscada en Estados Unidos

Narela Micaela Barreto , la joven de 27 años oriunda de Banfield que estaba desaparecida en la ciudad de Los Ángeles , en Estados Unidos , fue hallada muerta a casi una semana del inicio de su búsqueda. Por el momento se desconocen los pormenores de la investigación respecto a si se trató de un crimen o muerte natural.

Discutió con su padre y le pasó el auto por encima: "Ojalá no lo vea hasta que me muera"

Narela había sido vista por última vez el viernes 23 de enero , día en el que dejó de responder los mensajes y llamados, por lo que se radicó la denuncia correspondiente.

Al no haber novedades, los familiares comenzaron con la circulación del caso en las redes sociales. A pocas horas de la viralización, los familiares confirmaron a los medios que la joven fue hallada muerta.

Barreto era oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora . Vivía en Estados Unidos desde julio de 2024 y "lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y estaba acompañada de una mujer de origen ruso ", de acuerdo a lo que contó su prima Violeta este miércoles.

Además, tanto su prima como Luján Roswell, su amiga de Los Ángeles, hablaron de "un vínculo con un chico colombiano que iba y venía".

Violeta amplió: "Algo me contaba Narela y me decía que peleaban seguido, que andaban distanciados. Dicen que es el sospechoso, pero no sé. Nare es muy enamoradiza y se me hace que ese hombre mucho no la quiere, no le gusta que ella sea libre, porque a Nare le gusta estar con sus amigas, estar cerca de su familia, estaba siempre arregladita. Hasta donde yo sé, la Policía de Los Ángeles ya tiene los datos del colombiano".

Desde julio de 2024

Narela permanecía en suelo estadounidense desde el momento en el que viajó hacia ese país por el casamiento de una amiga, en julio de 2024, y decidió quedarse a probar suerte.

Según contó este miércoles Milagros, otra de las primas de la chica, uno de sus últimos trabajos en Los Ángeles había sido de mesera, pero recientemente había iniciado funciones en otro lugar que no supo precisar.

Ante de radicarse en Estados Unidos, Narela atendía un kiosco en Banfield junto a tres primas. Y gracias a su avanzado nivel de inglés, el cual adquirió desde que era una niña, también podía oficiar como traductora.

Fuente: Agencia DIB