Balcarce: denunciaron a un hombre por violencia de género y sus hijos dieron positivo por cocaína

En los últimos días ocurrió en Balcarce un hecho impactante: una denuncia por violencia de género derivó en una investigación penal por presunto suministro de estupefacientes a menores , ya que seis hermanitos , entre ellos dos bebés, dieron positivo de cocaína en sangre.

De acuerdo con lo informado por La Vanguardia , el pasado lunes una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer y denunció a su actual pareja y padre de sus seis hijos por violencia de género.

Al pedir una orden de restricción de acercamiento por hechos ocurridos el domingo, la denunciante manifestó que su pareja la drogaba y expresó su temor de que lo mismo ocurriera con los menores en el entorno familiar.

Aunque la primera medida correspondió al Juzgado de Paz, la Fiscalía Descentralizada, al tomar el caso, ordenó trasladar a los seis niños al Hospital Municipal para realizar pruebas toxicológicas.

Los menores, cuyas edades oscilan entre los 2 meses y los 11 años, arrojaron resultados positivos para cocaína en sangre, según los informes médicos.

Negó todo

Con esos reportes, el fiscal Rodolfo Moure solicitó la detención del hombre denunciado, que según fuentes judiciales contaba con una condena anterior. Tras la orden judicial, se allanó la vivienda familiar y en el procedimiento se secuestró clorhidrato de cocaína.

La persona detenida declaró ante la Fiscalía, negó haber suministrado droga a los chicos y manifestó que la madre padece “problemas psiquiátricos”.

El hombre continúa detenido en el Penal de Batán mientras la investigación sigue su curso.

Investigación

Los chicos quedaron bajo resguardo del Servicio Local de los Derechos del Niño. Por ahora, resta esclarecer de qué manera y por quién fueron suministradas las sustancias a los menores.

La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, delito con una pena prevista de entre 6 y 20 años de prisión.

En las últimas horas, paralelamente, trascendió que la Fiscalía evaluaría la validación de las pruebas obtenidas en el hospital para descartar posibilidades de falsos positivos en los análisis toxicológicos. Esa confirmación será clave para sostener la imputación por suministro de estupefacientes.

Además, hay un elemento clave que es el secuestro de una lata de leche en polvo en el domicilio que dio un resultado pericial no concluyente para cocaína.

Fuente: Agencia DIB