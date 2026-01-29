Discutió con su padre y le pasó el auto por encima: "Ojalá no lo vea hasta que me muera"

Una discusión entre un hombre de 38 años y su padre de 70 terminó de una manera trágica: el joven subió a su auto y atropelló a su progenitor, quien se encontraba trabajando en su taller mecánico, en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza. En la maniobra también embistió a otras personas, identificadas como Kevin Forti, de 26 años, y Magalí Ester Navarro, de 39, que circulaban por la zona.

En tanto, el hombre agredido, Domingo Antonio Ninni, habló con la prensa este jueves y fue categórico: "Ojalá no lo vea hasta que muera, realmente tengo mucho miedo", dijo sobre su hijo, identificado como Esteban Javier Ninni.

La víctima dio declaraciones al canal Todo Noticias y contó que los problemas con el muchacho comenzaron cuando era adolescente, más de veinte años atrás. “Cuando tenía 16 años me agarró en el taller y me empezó a pegar en las costillas, casi me mata”, sostuvo sobre una de las primeras golpizas que le propinó su hijo. Asimismo, recordó que cuando tenía unos 15 años, Esteban cortó a un perro con un vidrio, que no sobrevivió a las heridas.

Embed - San Justo: un hombre discutió con su padre y lo atropelló Antonio contó que esta vez el conflicto inició por una propiedad en disputa, la casa de la abuela materna del muchacho. “Él quería irse a vivir a la casa de mi suegra; la primera vez nosotros le dijimos 'dale, venite', después se arregló con la mujer y se fue. Cuando se peleó de vuelta, quiso volver y mi señora dijo 'ahora no, no se la doy'”.

Domingo Ninni golpes Tras la agresión, si bien Esteban huyó de la escena, la Policía logró detenerlo, ya que una vecina que presenció lo ocurrido lo denunció. En medio de la discusión inicial, el muchacho agredió físicamente a su padre, causándole una lesión en la oreja que requirió cirugía y contusiones en las costillas. Domingo aseguró que vivía con miedo y que, desde que su hijo está preso, se siente más tranquilo: “Hacía 15 días que no podía dormir porque presentía que algo iba a pasar y ahora que está guardado estoy tranquilo”. Fuente: Agencia DIB

