Este domingo no habrá guardavidas municipales en las playas de Pinamar por una medida de fuerza

Aseguran que no hay “respuesta por parte del Ejecutivo, por paritarias y salarios atrasados”. El paro tendrá lugar en todas las playas públicas.

Este domingo 1º de febrero no habrá guardavidas municipales en las playas públicas de Pinamar.

La Asociación de Guardavidas de Pinamar (AGP) anunció un paro total de actividades en las playas públicas del distrito para este domingo 1º de febrero. La medida, según explicaron, obedece a la falta de una respuesta concreta por parte del Ejecutivo a los reclamos que viene denunciando el sector.

Fernando Espinach, secretario de organización de la AGP, explicó al Mensajero de la Costa que “estamos alertando a toda la comunidad, porque el domingo 1º de febrero no habrá servicio de guardavidas en las playas municipales. Esta es una decisión tomada por unanimidad por la asamblea, producto de la falta de diálogo, porque se cortó en el transcurso de las negociaciones por la paritaria del salario”.

Retrasado

El secretario de AGP recalcó que “el salario de los guardavidas municipales se encuentra retrasado, sin recomposición, solamente percibiendo un diez por ciento a cuenta no remunerativo, los meses de noviembre y diciembre, que son los meses que hasta ahora han trabajado y cobrado. Y la paritaria llegó a un punto en el cual el municipio cambió la forma en la que veníamos negociando”.

Los guardavidas, según el dirigente, esperaban “la publicación de la inflación de cada mes para ir haciendo la recomposición del salario. Nos reunimos luego de la publicación del índice de diciembre, que dio 2,8% y todavía era muy alto”.

“Ni ahora ni nunca”

“Pero hay un problema: la inflación sigue siendo alta, que obliga más todavía a tener una paritaria. Después de esa publicación, nos juntamos como estaba previsto, y el municipio dijo bueno, sí se publicó todo, pero nosotros no vamos a recomponer el salario”, contó Espinach.

“¿Cuál es el cronograma que plantea el municipio de recomposición? No tenemos ninguno. O sea, ni ahora ni nunca, esa fue la posición”, afirmó el guardavidas

“No hemos vuelto a dialogar desde ese momento” afirmó. “La última audiencia con el municipio fue el 14 de enero, y bueno, tuvimos que llegar a la determinación de un paro este domingo”, lamentó.

