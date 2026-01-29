jueves 29 de enero de 2026
29 de enero de 2026 - 20:37

Femicidio y suicidio: un hombre mató a su pareja y luego se arrojó a las vías del tren

El hecho ocurrió en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. La víctima tenía dos hijas menores y se investiga cómo se desarrollaron los acontecimientos previos.

Por Ana Roche
femicidio suicidio PIlar

Un hecho de violencia de género conmocionó este jueves a la localidad bonaerense de Villa Rosa, donde un hombre asesinó a su pareja en su domicilio y, minutos después, se quitó la vida arrojándose a las vías del tren Belgrano Norte.

De acuerdo a la información a la que accedió el diario Resumen de Pilar, el femicidio se habría producido pasadas las 10 de la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Yrigoyen al 800 de Villa Rosa. El presunto autor del hecho tenía unos 30 años y, tras matar a su pareja, se lanzó al paso de una formación, quitándose la vida.

La víctima era madre de dos niñas: una de aproximadamente tres años, fruto de la relación con el agresor, y otra de unos diez años, de una pareja anterior. Además, trascendió la posibilidad de que la mujer estuviera cursando un embarazo, aunque este dato aún no fue ratificado por fuentes oficiales.

Violencia doméstica

Vecinos del barrio señalaron que la pareja sostenía una relación conflictiva, marcada por discusiones frecuentes y separaciones intermitentes. De acuerdo con testimonios preliminares, el detonante del femicidio podría haber sido una pelea por celos, pero fue determinado, como tampoco la mecánica criminal llevada a cabo para atacar a la mujer.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal médico y peritos forenses, quienes realizaron las tareas correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen y reconstruir las últimas horas previas al hecho. La causa quedó en manos de la Justicia, que avanza en la recolección de pruebas, entrevistas a testigos y análisis de antecedentes para determinar con precisión lo ocurrido.

Fuente: Agencia DIB

