AFA: ¿Cuáles son los clubes bonaerenses de Primera con más socios?

En su informe de Clubes 2025, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el ranking de socios entre los clubes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de la Primera División. Los números corroboran la tendencia de los últimos años.
El podio de los clubes bonaerenses
Entre los 11 equipos de la Provincia de Buenos Aires que participan de este torneo de 30 equipos, es Independiente el que más socios tiene (165.262), seguido por su vecino y archirrival, Racing (102.707).
El tercer lugar es para Estudiantes de la Plata (55.871), seguido por Lanús (36.206) y Gimnasia y Esgrima (35.389). Más lejos están Banfield (16.803), Sarmiento de Junín (9.340), Tigre (9.181), Platense (9.132), Defensa y Justicia (7.400) y Aldosivi (5.604).
En el ranking absoluto, primero está River con 352.712, seguido por Boca (282.644), es decir, 70 mil socios menos.