AFA: ¿Cuáles son los clubes bonaerenses de Primera con más socios?

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio el ranking de socios de los clubes de la Liga Profesional. Entre el primero y él última hay más de 350 mil de diferencia.

La Liga Profesional de la AFA tiene 30 clubes. 

En su informe de Clubes 2025, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el ranking de socios entre los clubes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de la Primera División. Los números corroboran la tendencia de los últimos años.

El podio de los clubes bonaerenses

Entre los 11 equipos de la Provincia de Buenos Aires que participan de este torneo de 30 equipos, es Independiente el que más socios tiene (165.262), seguido por su vecino y archirrival, Racing (102.707).

El tercer lugar es para Estudiantes de la Plata (55.871), seguido por Lanús (36.206) y Gimnasia y Esgrima (35.389). Más lejos están Banfield (16.803), Sarmiento de Junín (9.340), Tigre (9.181), Platense (9.132), Defensa y Justicia (7.400) y Aldosivi (5.604).

En el ranking absoluto, primero está River con 352.712, seguido por Boca (282.644), es decir, 70 mil socios menos.

El ranking completo de Primera División

  • River: 352.712 socios.
  • Boca: 282.644
  • Independiente: 165.262
  • Rosario Central: 104.951
  • Racing: 102.707
  • San Lorenzo: 89.717
  • Newell’s (Rosario): 84.759
  • Vélez: 79.083
  • Talleres (Córdoba): 70.582
  • Huracán: 68.755
  • Belgrano (Córdoba): 67.318
  • Estudiantes: 55.871
  • Lanús: 36.206
  • Gimnasia y Esgrima (La Plata): 35.389
  • Instituto (Córdoba): 29.156
  • Atlético Tucumán: 27.956
  • Unión (Santa Fe): 22.774
  • Argentinos Juniors: 20.069
  • Independiente Rivadavia (Mendoza): 18.926
  • Banfield: 16.803
  • Sarmiento (Junín): 9.340
  • Tigre: 9.181
  • Platense: 9.132
  • Defensa y Justicia: 7.400
  • Central Córdoba (Santiago del Estero): 6.567
  • Aldosivi (Mar del Plata): 5.604
  • Barracas Central: 3.107
  • Deportivo Riestra: 1.007
