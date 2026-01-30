AFA: ¿Cuáles son los clubes bonaerenses de Primera con más socios?

La Liga Profesional de la AFA tiene 30 clubes. AFA

En su informe de Clubes 2025, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el ranking de socios entre los clubes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de la Primera División. Los números corroboran la tendencia de los últimos años.

El podio de los clubes bonaerenses Entre los 11 equipos de la Provincia de Buenos Aires que participan de este torneo de 30 equipos, es Independiente el que más socios tiene (165.262), seguido por su vecino y archirrival, Racing (102.707).

El tercer lugar es para Estudiantes de la Plata (55.871), seguido por Lanús (36.206) y Gimnasia y Esgrima (35.389). Más lejos están Banfield (16.803), Sarmiento de Junín (9.340), Tigre (9.181), Platense (9.132), Defensa y Justicia (7.400) y Aldosivi (5.604).

En el ranking absoluto, primero está River con 352.712, seguido por Boca (282.644), es decir, 70 mil socios menos.

El ranking completo de Primera División River: 352.712 socios.

Boca: 282.644

Independiente: 165.262

Rosario Central: 104.951

Racing: 102.707

San Lorenzo: 89.717

Newell’s (Rosario): 84.759

Vélez: 79.083

Talleres (Córdoba): 70.582

Huracán: 68.755

Belgrano (Córdoba): 67.318

Estudiantes: 55.871

Lanús: 36.206

Gimnasia y Esgrima (La Plata): 35.389

Instituto (Córdoba): 29.156

Atlético Tucumán: 27.956

Unión (Santa Fe): 22.774

Argentinos Juniors: 20.069

Independiente Rivadavia (Mendoza): 18.926

Banfield: 16.803

Sarmiento (Junín): 9.340

Tigre: 9.181

Platense: 9.132

Defensa y Justicia: 7.400

Central Córdoba (Santiago del Estero): 6.567

Aldosivi (Mar del Plata): 5.604

Barracas Central: 3.107

Deportivo Riestra: 1.007

