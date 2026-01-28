Morón: una patota de adolescentes le dio una brutal golpiza a una chica de 14 años con autismo

Quimey, la adolescente de 14 años atacada en un corso de Morón, fue asistida en el Hospital Posadas.

Un grupo de adolescentes, dos de ellas mayores de edad, golpearon a una chica de 14 años en un corso en Morón, a la que habían amenazado por redes sociales y que tiene condición autista. El episodio de bullying ocurrió el domingo pasado y trascendió en las últimas horas, luego de que la madre de la chica atacada lo hiciera público.

Quimey, la damnificada, asistió al evento sus dos hermanos y su cuñada. En un momento, las agresoras la invitaron a pelear mano a mano. Sin dejarla reaccionar, la tomaron del pelo, la golpearon, la tiraron al piso y la patearon hasta cansarse. La víctima quedó inconsciente y convulsionando.

En tanto, el hermano de 16 años de la joven intentó defenderla, pero lo empujaron y lo expulsaron de la escena. También hubo otras personas que quisieron intervenir y fueron sacados a golpes por el grupo.

Valeria, la mamá de la niña atacada, hizo público lo sucedido y expresó al portal Primer Plano Online: “No quiero que haya un Fernando Báez Sosa más (en relación al joven asesinado a patadas en Villa Gesell en el verano de 2020) y necesito que esta situación se conozca”. En esa línea, sumó: “A Quimey la tildan de discapacitada, tontita, la mandan a concurrir a una escuela especial, en Instagram se burlan de ella y le propician muchas agresiones más”.

La adolescente fue trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital Posadas, ya que el cuadro requería estudios de cierta complejidad. Por fortuna las lesiones que sufrió no fueron de gravedad, aunque quedó en observación más de 12 horas. Quimey camilla Quimey fue atendida en el Hospital Posadas de la localidad de El Palomar, partido de Morón. En tanto, la situación le causó a Quimey una fuerte afección emocional: tiene ataques de pánico y no puede dormir. Valeria hizo la denuncia en la comisaría cuarta de Morón, jurisdicción de Gervasio Pavón, y en la fiscalía. Fuente: Agencia DIB

