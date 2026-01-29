Un choque en Necochea terminó con trompadas, cascotazos y un detenido

La paz de la noche de Necochea se altero con discusiones y piedrazos. Ecos Diarios El móvil policial logró frenar la discusión. Ecos Diarios El motociclista quedó detenido. Ecos Diarios

Un incidente vial, de los que suceden muchos a diario, derivó en una pelea con destrozos y un detenido. El hecho sucedió en una zona cercana a la playa -en la esquina de avenida 98 y 79 bis- en la ciudad de Necochea.

escena de los cascotazos en Necochea El móvil policial logró frenar la discusión. Ecos Diarios Como en "Relatos salvajes", pero en Necochea Una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta protagonizaron un choque en la noche del jueves. De acuerdo a la información de Eco Diarios, de inmediato ambos conductores descendieron de sus vehículos y comenzaron a agredirse, primero de palabra, y luego físicamente.

Necochea piedrazos rs La situación se tornó aún más tensa cuando el motociclista tomó grandes piedras y las arrojó contra la 4x4, provocando abolladuras y la rotura del parabrisas. En ese momento llegó un móvil policial -los vecinos habían alertado el inicio de la pelea al 911- que detuvo al agresor y lo trasladó a la comisaría.

El joven quedó imputado por los daños ocasionados al vehículo y los disturbios generados en la vía pública.

Para compartir en redes









Temas Necochea

Choque

Detenido