Llegan nuevos DNI electrónico y pasaporte: ¿desde cuándo van a regir?

A quedarse tranquilos: ni el dni ni el pasaporte actuales perderán su vigencia original.

A través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas este viernes en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) formalizó una actualización integral en el diseño y características del Documento Nacional de Identidad ( DNI ) y el pasaporte.

La medida comenzará a aplicarse desde el sábado 31 de enero y apunta a la necesidad de alinearse con la Normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional, que establece requisitos técnicos y de seguridad para documentos de viaje de lectura mecánica.

El cambio más importante está en el soporte material del DNI: ahora será una tarjeta de policarbonato multicapas con grabado láser, impresión a chorro de tinta y un chip de lectura sin contacto. Esto permitirá una identificación más segura para aplicaciones vinculadas a la identidad digital y las firmas electrónicas.

El chip almacenará datos biométricos del titular y facilitará los procesos de verificación de identidad sin necesidad de recurrir a sistemas biométricos en línea.

El nuevo pasaporte

El formato tendrá 34 páginas en lugar de las 32 actuales, y su hoja de datos personales estará confeccionada en policarbonato con personalización mediante grabado láser, para evitar falsificaciones y/o suplantación de identidad.

El documento seguirá manteniendo el chip electrónico que permite la lectura automatizada de datos, cumpliendo así con los estándares de seguridad exigidos por la comunidad internacional.

¿Qué pasará con los actuales documentos?

La DNRP aclaró que los documentos emitidos con anterioridad al 1° de febrero de 2026 mantendrán su plena validez hasta la fecha de vencimiento consignada, por lo que seguirán siendo aceptados en todo el mundo.

Debido al stock de documentos con el formato actual, en las primeras semanas posteriores a la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones, podrán coexistir ambos formatos de documentos.

Según el Índice de Pasaportes Henley 2026, el pasaporte argentino permite el ingreso sin visa previa a más de 170 destinos internacionales, lo que lo posiciona como uno de los más poderosos de la región y del mundo.

Fuente Agencia DIB