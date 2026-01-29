Las Toninas: encontraron el cuerpo de un turista de Lanús que había desaparecido en Santa Teresita

Un hombre que era intensamente buscado desde la tarde del miércoles tras desaparecer en el mar en la localidad bonaerense de Santa Teresita fue encontrado muerto en una playa de la localidad de Las Toninas.

Se trata de Mariano Arredondo, de 41 años, oriundo de Lanús, cuyo cuerpo fue hallado por un guardavidas luego de varias horas de rastrillajes. En el operativo participaron efectivos de Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Bomberos y personal municipal, con apoyo de gomones y un helicóptero.

El hombre había ingresado al mar en una zona cercana al muelle de Santa Teresita, donde flameaba la bandera roja que indica prohibición de bañarse. En tanto, las tareas de búsqueda se mantuvieron activas desde el momento en el que fue visto por última vez en el agua hasta el hallazgo del cuerpo, ocurrido a varios kilómetros del lugar.

Santa Teresita rescate Arredondo había desaparecido el miércoles cerca de las 16.30, en la playa que se encuentra a la altura de la calle 38. A pesar de las condiciones climáticas y del estado embravecido del mar, entró a darse un baño. En un momento, guardavidas observaron que una pareja no podía salir hacia la orilla y acudieron al rescate. Si bien pudieron salvar a una mujer de 24 años, el muchacho de Lanús perdió fuerzas y se hundió en el mar.

Para compartir en redes







