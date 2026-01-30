Se desactivó el paro de colectivos en el AMBA tras acuerdo entre empresas y choferes

Las cámaras empresarias que nuclean a las compañías de colectivos firmarán un acuerdo salarial con la Unión Tranviarios Automotor ( UTA ) , luego del compromiso asumido por el Ministerio de Economía de garantizar la incorporación total de los fondos necesarios para afrontar el aumento de salarios. La negociación permitió destrabar el conflicto y evitar medidas de fuerza que amenazaban con afectar el servicio.

El acuerdo, que será homologado, establece incrementos escalonados del 1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo , cifras superiores a la propuesta inicial de las empresas, que ofrecían un 1% mensual , por debajo de la inflación.

Con la aplicación de estos aumentos, el salario básico de los choferes alcanzará en abril los $ 1.545.278,25 . La evolución mensual será la siguiente:

$ 100.000 en enero

$ 100.000 en febrero

$ 120.000 en marzo

A esto se suman los viáticos, que también fueron actualizados:

Enero: $ 360.000

Febrero: $ 384.000

Marzo: $ 408.000

Abril: $ 456.000

Se desactivó el conflicto

El entendimiento se selló durante una audiencia realizada este viernes en el ámbito del Ministerio de Trabajo, y permitió cerrar un frente de conflicto que mantenía en alerta al transporte público de pasajeros.

Desde el sector destacaron que el compromiso del Gobierno nacional de cubrir el impacto del aumento fue clave para que las empresas aceptaran el acuerdo y se garantizara la continuidad del servicio.

Fuente: Agencia DIB