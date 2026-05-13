Investigan a un capitán y a un médico por la muerte de un marinero en un barco que había salido de Mar del Plata

La Justicia Federal investiga al capitán de un barco, que salió del puerto de Mar del Plata , y a un médico por la muerte de un marinero de 37 años, ocurrida el pasado 25 de abril en altamar.

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Según relata La Capital , Matías Oscar Vilchez era parte de la tripulación del buque Don Nicola , que había zarpado del puerto de “La Feliz” una semana antes del hecho y entonces pescaba merluza a 27 millas náuticas de la costa de Mar del Plata.

El 24 de abril Vilchez comenzó a sufrir fuertes dolores en el pecho y solicitó asistencia al capitán y a la tripulación. Tras una consulta radial con el médico de Prefectura Naval, se indicó tratamiento inicial y el inmediato regreso del barco, ante la sospecha de un cuadro sincopal .

Pese a ello, el estado del marinero se agravó progresivamente durante las horas siguientes. Presentó vómitos con sangre, diarrea con restos hemáticos, intenso dolor y síntomas neurológicos , un cuadro que luego fue considerado por el médico como una hemorragia digestiva grave. Durante ese tiempo Matías mantuvo contacto con su esposa mediante mensajes y audios en los que manifestaba sentirse “muy mal”. Incluso, llegó a escribir: “Me estoy muriendo. Que manden helicóptero” .

Sin evacuación

Pese a la gravedad evidente de la situación y a las reiteradas indicaciones médicas de regresar a puerto, no se adoptaron medidas eficaces para asistirlo ni evacuarlo. De esta forma, pasó gran parte de la noche solo, sin atención ni acompañamiento.

Durante la madrugada del 25 de abril, Vilchez continuó su desmejora y pidió ayuda nuevamente, sin obtener la respuesta adecuada. Finalmente, falleció a las 6 de la mañana en su camarote, según surge del aviso del deceso y del audio atribuido al capitán del buque.

“Acá hubo negligencia de mucha gente”

El buque llegó ese día sábado por la mañana al muelle Deyacobbi y el capitán, Diego Busich, se atrincheró en el puente ante la amenaza de familiares de Vílchez, que se enteraron en ese momento que había fallecido.

“Romina, su pareja, fue con un bolso para llevarlo al médico. Ni Prefectura ni la empresa armadora le avisaron que Matías había muerto”, confió Katerina Achinelli Martínez, la cuñada. “Se dio cuenta porque estaba la camioneta de la Policía Científica. Acá hubo negligencia de mucha gente. Dijeron que era un ataque estomacal y terminó muerto de un infarto”, cuestionó, citada por Revista Puerto.

Luego de un par de horas de tensión en el muelle, donde se había reunido personal de Prefectura, dirigentes del SOMU y representantes de la agencia marítima Merlini, operadora del buque, la pareja de Vílchez pudo ser abordada por profesionales del Centro de Asistencia Psicosocial, Prevención y Seguridad (CAPPS) y el oficial de puente pudo abandonar el barco.

Horas de agonía

Para el abogado Leandro Laserna, representante legal de la familia del marinero, la muerte se registró luego de “aproximadamente 17 horas de agonía y abandono, sin recibir la atención médica urgente que requería, y que de haberse cumplido la orden médica de regresar inmediatamente a puerto, habría existido una posibilidad concreta de asistencia y supervivencia”.

Según el letrado, el retorno hubiera demorado entre tres y cinco horas, por lo cual Vilchez podría haber sobrevivido.

En base a ello, se inició una causa judicial a cargo del fiscal fFederal Carlos Martínez, quien ordenó la realización de una serie de peritajes y el análisis del informe de autopsia. Éste concluyó que el deceso del marinero se produjo a raíz de un paro cardíaco provocado por un aneurisma en la arteria pulmonar.

Abandono de persona

La brecha entre ese diagnóstico preliminar en altamar y la conclusión médico-legal posterior es uno de los puntos centrales de la investigación por el delito de “abandono de persona seguido de muerte”, de cuyo inicio fueron notificados los posibles imputados, el capitán y el médico de Prefectura. Éste último fundamenta su inocencia en que ordenó el inmediato regreso a tierra del barco, una vez que tomó conocimiento del cuadro del hombre, pero eso aún debe quedar acreditado con pruebas concretas.

“Vamos a agotar todas las instancias para que se investigue también a los propietarios de la embarcación”, afirmó Laserna.

Matías Vílchez era marinero desde hace casi veinte años. Llevaba dos viajes como relevo en el Don Nicola, en el que embarcan catorce tripulantes. “El mayor dolor es que nos dijeron que llegaba enfermo pero vivo, y lo fueron a buscar con la morguera”, cerró indignada Achinelli Martínez.

Fuente: Agencia DIB