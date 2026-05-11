La Provincia anunció el traspaso de Punta Mogotes a Mar del Plata

El Gobierno bonaerense confirmó que, "por una decisión política" del gobernador Axel Kicillof, el histórico complejo balneario de Punta Mogotes será transferido al Municipio de General Pueyrredon una vez finalizadas las obras de modernización previstas en una nueva licitación pública. De esta manera, busca ponerle fin a un conflicto que lleva décadas de reclamos y que llegó a la Justicia .

Punta Mogotes: se conoció la propuesta ganadora para la puesta en valor del Complejo de Balnearios

La decisión fue comunicada este lunes por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, durante una conferencia de prensa, en la que también se confirmó la apertura de una licitación pública para ejecutar “obras de modernización integral” en el tradicional paseo costero marplatense.

Según explicó Costa, la decisión responde a “una definición política” impulsada por el Kicillof y contempla que el Municipio reciba el complejo “una vez que concluyan las obras” previstas “en un nuevo esquema licitatorio”.

“La definición política del gobernador Axel Kicillof es que este camino concluya con el traspaso del complejo a la ciudad de Mar del Plata, una vez que terminen las obras previstas en el pliego licitatorio, para que la ciudad reciba un complejo renovado, moderno y en pleno funcionamiento”, expresó Costa.

El ministro sostuvo además que la Provincia trabajará de manera conjunta con el municipio durante todo el proceso de transición y renovación del complejo. “Hay una definición política de trabajar junto al Municipio”, señaló.

El predio en cuestión tiene 3 kilómetros de litoral, 24 balnearios, una laguna, 6 restaurantes y una decena de quioscos. Actualmente, y desde 1984, lo maneja un ente administrador liderado por el Estado bonaerense, pero desde la dirigencia marplatense viene intentando recuperar el control del complejo al menos desde 1996.

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Se abre una licitación para ejecutar obras de modernización en… pic.twitter.com/rtuHy6rOxh — Agencia DIB (@AgenciaDib) May 11, 2026

Mejores servicios para Punta Mogotes

Asimismo, explicó que Punta Mogotes necesita una profunda actualización para mejorar sus servicios. “El complejo requiere transformaciones y una visión de futuro que permita darle a Mar del Plata un balneario en las condiciones que se merece”, afirmó.

El próximo paso, dijo el ministro, será el llamado a licitación pública para adjudicar las nuevas concesiones de los balnearios y avanzar con las obras de infraestructura previstas. “Vamos a hacer un llamado público para la adjudicación de las nuevas concesiones”, indicó Costa.

El ministro explicó además que durante toda la transición se garantizará la continuidad laboral y operativa del complejo. Para eso, se prorrogarán las concesiones vigentes hasta que se complete el nuevo proceso licitatorio. “El complejo va a permanecer abierto y operativo durante todo el proceso licitatorio, con protección del empleo y preservando todas las fuentes laborales”, aseguró.

Fuente: Agencia DIB