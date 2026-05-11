lunes 11 de mayo de 2026
11 de mayo de 2026 - 11:32

La Provincia anunció el traspaso de Punta Mogotes a Mar del Plata

El Gobierno bonaerense confirmó el inicio de un proceso que culminará con el pase del complejo a la órbita del municipio tras finalizadas las obras.

Por Agencia DIB
Novedades sobre Punta Mogotes.&nbsp;

Novedades sobre Punta Mogotes. 

El Gobierno bonaerense confirmó que, "por una decisión política" del gobernador Axel Kicillof, el histórico complejo balneario de Punta Mogotes será transferido al Municipio de General Pueyrredon una vez finalizadas las obras de modernización previstas en una nueva licitación pública. De esta manera, busca ponerle fin a un conflicto que lleva décadas de reclamos y que llegó a la Justicia.

Más noticias
El complejo Punta Mogotes.

Punta Mogotes: se conoció la propuesta ganadora para la puesta en valor del Complejo de Balnearios
Una persona frente a la mesa para votar. 

La Junta Electoral impulsa una reforma de los plazos electorales y de campaña

La decisión fue comunicada este lunes por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, durante una conferencia de prensa, en la que también se confirmó la apertura de una licitación pública para ejecutar “obras de modernización integral” en el tradicional paseo costero marplatense.

Según explicó Costa, la decisión responde a “una definición política” impulsada por el Kicillof y contempla que el Municipio reciba el complejo “una vez que concluyan las obras” previstas “en un nuevo esquema licitatorio”.

“La definición política del gobernador Axel Kicillof es que este camino concluya con el traspaso del complejo a la ciudad de Mar del Plata, una vez que terminen las obras previstas en el pliego licitatorio, para que la ciudad reciba un complejo renovado, moderno y en pleno funcionamiento”, expresó Costa.

El ministro sostuvo además que la Provincia trabajará de manera conjunta con el municipio durante todo el proceso de transición y renovación del complejo. “Hay una definición política de trabajar junto al Municipio”, señaló.

El predio en cuestión tiene 3 kilómetros de litoral, 24 balnearios, una laguna, 6 restaurantes y una decena de quioscos. Actualmente, y desde 1984, lo maneja un ente administrador liderado por el Estado bonaerense, pero desde la dirigencia marplatense viene intentando recuperar el control del complejo al menos desde 1996.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AgenciaDib/status/2053823964086931721&partner=&hide_thread=false

Mejores servicios para Punta Mogotes

Asimismo, explicó que Punta Mogotes necesita una profunda actualización para mejorar sus servicios. “El complejo requiere transformaciones y una visión de futuro que permita darle a Mar del Plata un balneario en las condiciones que se merece”, afirmó.

El próximo paso, dijo el ministro, será el llamado a licitación pública para adjudicar las nuevas concesiones de los balnearios y avanzar con las obras de infraestructura previstas. “Vamos a hacer un llamado público para la adjudicación de las nuevas concesiones”, indicó Costa.

El ministro explicó además que durante toda la transición se garantizará la continuidad laboral y operativa del complejo. Para eso, se prorrogarán las concesiones vigentes hasta que se complete el nuevo proceso licitatorio. “El complejo va a permanecer abierto y operativo durante todo el proceso licitatorio, con protección del empleo y preservando todas las fuentes laborales”, aseguró.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Punta Mogotes: se conoció la propuesta ganadora para la puesta en valor del Complejo de Balnearios

La Junta Electoral impulsa una reforma de los plazos electorales y de campaña

Kicillof: ¿"Quién va a invertir si no hay consumo, si tenés la mitad de las máquinas del país paradas?"

Aumenta el transporte: nuevo esquema tarifario para colectivos y trenes con subas hasta septiembre

Cuarta Marcha Federal Universitaria por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Discapacidad: el Gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de insumos

Luis Caputo aseguró que la inflación de abril será menor al 3,4% de marzo y bancó a Manuel Adorni

El PRO se distancia del Gobierno en medio de la crisis por Adorni

Sebastián Pareja respaldó a una militante libertaria agredida en la UNLP

Kicillof: "Si Keynes viera lo que pasa en la Argentina, se vuelve a morir"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cuarta marcha federal universitaria por el cumplimiento de la ley de financiamiento

Cuarta Marcha Federal Universitaria por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los alimentos ultra procesados, en la mira por el exceso en el consumo de sal. 

Consumo excesivo de sal: un ingrediente oculto que va más allá del salero en la mesa