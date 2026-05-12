La Marcha Federal Universitaria se replicó en toda la provincia de Buenos Aires

La cuarta Marcha Federal Universitaria , con epicentro en Plaza de Mayo, tuvo réplicas en distintos puntos del país, incluidas varias ciudades de la provincia de Buenos Aires , donde se realizaron movilizaciones en defensa de la educación pública.

En Bahía Blanca , donde funcionan la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Tecnológica Nacional , una multitudinaria columna integrada por estudiantes, docentes, vecinos y representantes de organizaciones políticas, sociales y gremiales se concentró sobre la avenida Alem. La manifestación se desarrolló en defensa de la educación pública, la ciencia y las becas, y en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario para las 66 casas de estudio del país. Según el diario La Nueva , la movilización superó las siete cuadras y comenzó pasadas las 17.30 en el cruce de Alem y 11 de Abril, frente a la UTN, para dirigirse luego hacia el playón de la UNS.

En La Plata , tanto la Universidad Nacional de La Plata como la Universidad Tecnológica Nacional , regional local, habían convocado a movilizar hacia la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, cientos de personas se concentraron frente al Rectorado de la UNLP en una convocatoria espontánea, impulsada en parte por redes sociales, para quienes no pudieron trasladarse a la Capital Federal.

Marcha Mar del Pata Mar del Plata movilizó miles de personas por la educación pública. 0223

En Mar del Plata, otra multitud participó de la marcha que recorrió distintas calles de la ciudad. La convocatoria fue organizada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Asociación del Personal Universitario (APU), la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum), la Federación Universitaria Marplatense (FUM) y centros de estudiantes. Los manifestantes marcharon detrás de una bandera con la consigna “Milei cumplí la ley”. Según el diario La Capital, la movilización se extendió por más de ocho cuadras y culminó en el centro, frente al monumento a San Martín, donde se realizó el acto central.

En Necochea, de acuerdo con Ecos Diarios, la comunidad educativa llevó adelante su jornada de protesta bajo el lema “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, con una marcha de antorchas que partió desde la margen Quequén del Puente Colgante y recorrió distintos sectores de la ciudad.

Marcha Necochea La comunidad de Necochea también se movilizó por la Universidad Pública. Ecos Diarios

En Tandil, una columna de unas cuatro cuadras reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denunció el deterioro presupuestario y salarial del sistema. La movilización, que tuvo como epicentro la Universidad Nacional del Centro (Unicen), reunió a estudiantes, docentes, nodocentes, investigadores, graduados, sindicatos, organizaciones sociales y vecinos, según El Eco.

También hubo concentración en Olavarría, donde participaron autoridades, docentes, estudiantes y no docentes de distintas facultades de la Unicen, junto a representantes gremiales. De acuerdo con VerteTV, tras una movilización por el centro, la jornada concluyó en el Paseo Jesús Mendía con la lectura de un documento. En San Nicolás, en tanto, se realizó un “abrazo simbólico” en la sede local de la UTN, mientras que en Junín la comunidad de la Unnoba llevó adelante una protesta con corte de tránsito y un conversatorio abierto.

Marcha Olavarría Olavarría, sede de la Universidad Nacional del Centro, también movilizó. VerteTV

Por su parte, en Trenque Lauquen se desarrolló una asamblea y movilización en la UTN regional, con participación de docentes, estudiantes, dirigentes políticos y autoridades locales, dio cuenta La Opinión. Y en General Madariaga, en tanto, unas 50 personas se reunieron en la Plaza San Martín para sumarse a la jornada de protesta, consigna El Mensajero de la Costa.

Fuente: Agencia DIB