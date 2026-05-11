San Miguel: se entrega un hombre por el crimen de un marplatense a manos de patovicas

La investigación por el crimen de Alexis “Pipa” Rogers , un marplatense de 51 años asesinado en marzo a la salida de un boliche en el partido de San Miguel , sumó un nuevo detenido. Se trata de Matías Claudio Olivos Chogri , hijo del dueño del local Sutton , quien permanecía prófugo y finalmente se entregó ante la Justicia.

El joven está acusado de haber participado de la violenta secuencia ocurrida durante la madrugada del 21 de marzo, cuando Rogers fue reducido por personal de seguridad y murió asfixiado frente al boliche, ubicado en Muñiz. Según la reconstrucción judicial, la víctima había asistido al lugar junto a su hijo y un amigo para celebrar el nacimiento de su nieta. Oriundo de Mar del Plata y radicado desde hacía algunos años en Bella Vista , trabajaba como técnico escénico en Tecnópolis.

Tal como informó Agencia DIB , el hecho ocurrió en la esquina de Rodríguez Peña y Maestro Ángel D'Elía. Rogers intentó ingresar al bar, pero el acceso le fue negado por los patovicas. Cuando ya se retiraba, se produjo un cruce con el personal de seguridad que derivó en una pelea.

Las cámaras de seguridad registraron la secuencia en la que Rogers fue reducido violentamente en la vereda. A los pocos segundos del accionar de los patovicas, tras maniobras de detención, colapsó y murió. La autopsia determinó que falleció por “asfixia mecánica por inhibición debido a compresión cervical y toracoabdominal” . Los peritos establecieron que primero sufrió un estrangulamiento conocido como “mataleón” y luego una prolongada compresión sobre el torso y el abdomen mientras permanecía inmovilizado boca abajo sobre el asfalto.

Ezequiel Rogers, hijo de la víctima, quien se encontraba con él en el momento del hecho, aseguró que los patovicas actuaron con extrema violencia. Relató que lo tomaron del cuello entre dos y lo asfixiaron mientras le pegaban. El joven también resultó herido tras recibir un golpe de puño en el ojo, al igual que un amigo que lo acompañaba.

Crimen en San Miguel: la investigación

Según recuerda el diario La Capital, por el hecho ya se encuentran detenidos con prisión preventiva Horacio Ariel García, Kevin Iván Hoster, Roberto Muñoz y Pablo Francisco Urquiza Lobo, todos vinculados con tareas de seguridad del local. Con el avance de la investigación, la fiscal Lorena Carpovich incorporó como imputado a Olivos Chogri tras analizar cuadro por cuadro las filmaciones.

De acuerdo con el expediente, el hijo del dueño salió desde el interior del local y se sumó a la agresión cuando Rogers ya estaba en el piso. Los investigadores lograron identificarlo por su vestimenta, un reloj y distintos tatuajes visibles. En una de las secuencias incorporadas a la causa se lo observa presuntamente apoyando un pie sobre el cuerpo de la víctima y ejerciendo presión junto al resto de los agresores.

A partir de esas pruebas, el 6 de abril la Justicia ordenó su captura nacional e internacional y fue declarado en rebeldía. Finalmente, el 28 se presentó junto a su abogado en la comisaría 1ª de San Miguel, donde quedó detenido.

Fuente: Agencia DIB