sábado 09 de mayo de 2026
9 de mayo de 2026 - 13:59

Necochea: cierran acceso a varios balnearios por peligro de desmoronamiento en los acantilados

El ciclón extratropical sigue provocando problemas a lo largo de toda la costa. En Mar del Plata también debieron cortar el tránsito en varias zonas.

Por Agencia DIB
Se registran derrumbes en la zona de los acantilados de Necochea.

Se registran derrumbes en la zona de los acantilados de Necochea.

Ecos Diarios

Ya no llueve, pero el temporal continúa azotando la costa atlántica bonarense. Así, la municipalidad de Necochea cerró varios pasos vehiculares por peligro de derrumbe en los acantilados, mientras que en Mar del Plata se cortó el tránsito en el Paseo Dávila.

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La intendencia de Necochea, a través del área de Defensa Civil y de Prevención, cortó el acceso al balneario Karyl. Allí hubo derrumbes de los acantilados y junto con ello cayeron también partes de la estructura edilicia del lugar. Se pidió no circular a pie tampoco, de acuerdo con lo que informa Ecos Diarios.

En cuanto a Costa Bonita, también se decidió cerrar preventivamente el paso costero, debido a la proximidad de los acantilados. El corte es desde la calle 561 hasta la avenida Mario Conte, mientras que el acceso de emergencia a la localidad es por la Ruta 88.

Desde el municipio destacaron que, afortunadamente, no se registraron personas heridas ni evacuados por el temporal. En cuanto a daños materiales, únicamente una familia decidió autoevacuarse de su vivienda durante la noche como medida preventiva.

En Mar del Plata

En tanto, la Municipalidad de General Pueyrredon informó que entre las últimas horas de este viernes y las primeras del sábado recibió casi 100 reclamos. Además, se decidió cortar el tránsito en Mar del Plata en el sector costero desde el inicio del Paseo Dávila en Diagonal Alberdi hasta la avenida Libertad. Ese tramo fue vedado al paso peatonal y vehicular hasta que termine la pleamar.

En tanto, desde mañana domingo no habrá fenómenos significativos, pero sí llegarán muy bajas temperaturas en todo el territorio bonaerense.

Fuente: Agencia DIB

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