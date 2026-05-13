Marisa Fassi: "Francisco es el Papa de los humildes, de los jóvenes y de la paz"

La intendenta Fassi escucha atentamente la exposición de José María del Corral, director de Scholas Occurrentes, sobre la figura de Francisco.

En el stand de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en la Feria del Libro de Buenos Aires se presentó el libro “Camino a otra manera. Jóvenes, liderazgo y ecología integral en la Escuela Laudato Sí”, que rescata la figura del papa Francisco .

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, integró un panel que reunió a referentes vinculados al pensamiento y legado de papal, en el que también estuvieron a José María del Corral (Director Mundial de Scholas Occurrentes); Christian Asinelli (vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF); y Estefanía, egresada de la Escuela Laudato Sí.

Durante su intervención, Fassi destacó el legado social y humano que dejó Francisco dejó en millones de personas. “Es el Papa de todos, pero sobre todo del más humilde, del que más lo necesita, de los jóvenes, el Papa de la paz”, expresó.

La intendenta también remarcó la importancia de la empatía y del compromiso colectivo: “ Lo más importante es mirar al otro y ponerse en el lugar del otro. Tenemos una gran responsabilidad social de seguir ese camino maravilloso de alguien que llegó a ser la persona más importante del mundo, pero no se olvidó de los pobres, de los jóvenes, de los trabajadores ni de los jubilados. Nada se hace si no es desde el amor, desde la alegría y desde saber que siempre tenemos que ayudar al otro”.

Fassi también hizo referencia al valor de generar espacios reales de participación para las juventudes. “Los jóvenes siempre quieren participar. Lo que tienen que tener es gente, proyectos y espacios donde participar. Cuando se construyen puentes y no muros, son los que más se comprometen”, sostuvo.

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La importancia de Laudato Si

Durante la jornada se presentó el libro “Camino a otra manera”, una publicación que recopila experiencias y reflexiones surgidas a partir de la Escuela Laudato Sí, impulsada por Scholas Occurrentes y CAF.

Por su parte, Christian Asinelli destacó el trabajo que se viene desarrollando desde la Escuela Laudato Sí y la necesidad de continuar profundizando el legado de Francisco. “Esta obra intenta mostrar, con ejemplos concretos, cómo ha sido el trabajo que venimos desarrollando y que vamos a seguir desarrollando, porque ahora viene lo más importante: trabajar por el legado de Francisco”, señaló Christian Asinelli.

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En tanto, José María del Corral recordó el origen de Scholas Occurrentes y el impulso que el entonces cardenal Jorge Bergoglio le dio a la escucha de los jóvenes en medio de una profunda crisis social. “Francisco entendía que el problema ambiental y la injusticia social eran las dos caras de la misma moneda”, afirmó.

Por último, Estefanía, egresada de la Escuela Laudato Sí, compartió su experiencia personal y el impacto transformador del espacio en su vida, poniendo en valor la construcción colectiva, la escucha y el encuentro entre jóvenes de distintas partes del mundo.

Fuente: Agencia DIB