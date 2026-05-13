Caseros: dos chicas de 14 años venían en moto, perdieron el control y se incrustaron en un local

El momento en que las jóvenes se levantan después de entrar al local con la moto y destruir todo a su paso.

En un violento accidente ocurrido en Caseros , en el partido bonaerense de Tres de Febrero , dos chicas de 14 años perdieron el control de la moto de baja cilindrada en la que circulaban y se incrustaron en el interior de un local que vende lencería y funciona como centro de estética.

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El hecho sucedió el lunes alrededor de las 16.20 en el local Desha , ubicado sobre la calle Puan al 3900 , esquina Lamadrid , de la citada localidad del oeste del Gran Buenos Aires . Fue captado por cámaras de seguridad, en una secuencia que muestra cómo la Corven 110 , conducida a gran velocidad, impactó contra el frente vidriado del comercio y recorrió varios metros en su interior.

"Choque": Porque dos mujeres perdieron el control de su moto y se estrellaron contra un local de ropa en Caseros. pic.twitter.com/KeG7DKMSj2

Las menores provocaron graves daños materiales en el mostrador, los muebles y las estanterías. Ninguna de las dos adolescentes llevaba casco en el momento del choque . “Venían a mucha velocidad y ni siquiera sabían apagar la moto” , declaró al canal TN una de las dueñas del comercio.

Vecinos del barrio se acercaron al lugar y asistieron a las menores hasta la llegada del SAME y efectivos de la Policía local.

La joven motociclista fue llevada al hospital Ramón Carrillo para su atención: había sufrido cortes superficiales pero estaba en una crisis de nervios cuando llegaron los servicios de asistencia. Su acompañante resultó ilesa y se retiró por sus propios medios del lugar.

La moto fue decomisada por la Policía y quedó a disposición de la Fiscalía N° 3 de San Martín.

“Devastador”

El mayor daño lo sufrió el comercio, que resultó con la vidriera destruida y pérdidas materiales considerables. “Arrancaron de cuajo el marco de la ventana”, graficó la dueña.

“Nos pasó algo que jamás imaginamos vivir. Una moto chocó contra la entrada de nuestro local y dejó todo destruido. Ver el lugar por el que trabajamos tanto así, fue devastador”, escribieron las dueñas del comercio en Instagram.

“Detrás de este local hay años de esfuerzo, sacrificio y sueños. Muchos nos conocen y saben cuánto amor le ponemos a nuestro trabajo todos los días. Decidí compartir el video porque necesito que se vea lo que pasó. Gracias a todos los que están compartiendo, apoyando y mandando mensajes. De corazón”, agregaron.

Relataron que poco después del accidente, el padre de la menor que manejaba la moto se acercó hasta el local y ofreció disculpas. Sin embargo, aseguraron no saber quién se va a hacer cargo de los daños materiales. “Por ahora una sola persona nos dijo más o menos que esto costaría 800 mil pesos, solamente los materiales, sin la colocación”, adelantaron las mujeres.

Fuente: Agencia DIB