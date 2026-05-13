Caseros: dos chicas de 14 años venían en moto, perdieron el control y se incrustaron en un local

En un violento accidente ocurrido en Caseros, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, dos chicas de 14 años perdieron el control de la moto de baja cilindrada en la que circulaban y se incrustaron en el interior de un local que vende lencería y funciona como centro de estética.
El hecho sucedió el lunes alrededor de las 16.20 en el local Desha, ubicado sobre la calle Puan al 3900, esquina Lamadrid, de la citada localidad del oeste del Gran Buenos Aires. Fue captado por cámaras de seguridad, en una secuencia que muestra cómo la Corven 110, conducida a gran velocidad, impactó contra el frente vidriado del comercio y recorrió varios metros en su interior.
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Graves daños
Las menores provocaron graves daños materiales en el mostrador, los muebles y las estanterías. Ninguna de las dos adolescentes llevaba casco en el momento del choque. “Venían a mucha velocidad y ni siquiera sabían apagar la moto”, declaró al canal TN una de las dueñas del comercio.
Vecinos del barrio se acercaron al lugar y asistieron a las menores hasta la llegada del SAME y efectivos de la Policía local.
La joven motociclista fue llevada al hospital Ramón Carrillo para su atención: había sufrido cortes superficiales pero estaba en una crisis de nervios cuando llegaron los servicios de asistencia. Su acompañante resultó ilesa y se retiró por sus propios medios del lugar.
La moto fue decomisada por la Policía y quedó a disposición de la Fiscalía N° 3 de San Martín.
“Devastador”
El mayor daño lo sufrió el comercio, que resultó con la vidriera destruida y pérdidas materiales considerables. “Arrancaron de cuajo el marco de la ventana”, graficó la dueña.
“Nos pasó algo que jamás imaginamos vivir. Una moto chocó contra la entrada de nuestro local y dejó todo destruido. Ver el lugar por el que trabajamos tanto así, fue devastador”, escribieron las dueñas del comercio en Instagram.
“Detrás de este local hay años de esfuerzo, sacrificio y sueños. Muchos nos conocen y saben cuánto amor le ponemos a nuestro trabajo todos los días. Decidí compartir el video porque necesito que se vea lo que pasó. Gracias a todos los que están compartiendo, apoyando y mandando mensajes. De corazón”, agregaron.
Relataron que poco después del accidente, el padre de la menor que manejaba la moto se acercó hasta el local y ofreció disculpas. Sin embargo, aseguraron no saber quién se va a hacer cargo de los daños materiales. “Por ahora una sola persona nos dijo más o menos que esto costaría 800 mil pesos, solamente los materiales, sin la colocación”, adelantaron las mujeres.
Fuente: Agencia DIB