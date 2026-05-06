miércoles 06 de mayo de 2026
6 de mayo de 2026 - 21:01

Abrió la convocatoria a realizadores para la 41º edición del Festival de Cine de Mar del Plata

Las obras que se postulen deben haber sido terminadas dentro de los 12 meses previos al inicio del festival, es decir, entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026, sin exhibiciones públicas previas en el país.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
festi mardel 1
festival MDQ 2
festival MDQ
Festival MDQ 3

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) anunció la apertura de la convocatoria al 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se realizará del 5 al 15 de noviembre de 2026.

Más noticias
El Encargado 4, uno de los estrenos de mayo. video

Estrenos de cine y series con Francella, Dolores Fonzi y unas ovejas detectives
Al comprar un pasaje en Aerolíneas Argentinas hay que prestar atención al costo del equipaje.

Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje gratis en los vuelos de cabotaje

Las obras que se postulen deben haber sido terminadas dentro de los 12 meses previos al inicio del festival, es decir, entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026, sin exhibiciones públicas previas en el país.

Desde la organización indicaron que se reciben largometrajes, mediometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales, que serán evaluados y, en caso de ser seleccionados, formarán parte de las siguientes categorías:

Para la selección de obras se requiere un link de descarga con contraseña válida hasta el final del festival y archivos con un peso máximo de 2GB.

Las inscripciones ya están abiertas - desde el lunes 4 de mayo - y podrá enviarse material hasta el 30 de junio de 2026 a través de mardelplatafilmfest.com. El reglamento del certamen se puede descargar a través del siguiente documento:

REGLAMENTO-OFICIAL-41FESTIVAL-INTERNACIONAL-DE-CINE-DE-MAR-DEL-PLATA

La inscripción es muy sencilla: requiere un ingreso online y un registro del material.

Tarifas

Las tarifas de inscripción para este año se establecieron en 60 dólares para los largometrajes internacionales; 30 dólares para mediometrajes y cortometrajes internacionales; 60 mil pesos para largometrajes nacionales y 30 mil pesos para mediometrajes y cortometrajes nacionales.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es organizado por el INCAA y es el único festival de América Latina con categoría A otorgada por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), consolidándose como una de las plataformas de exhibición y circulación más importantes para la industria creativa argentina en el mundo.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Estrenos de cine y series con Francella, Dolores Fonzi y unas ovejas detectives

Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje gratis en los vuelos de cabotaje

Se presentó "En los muelles", un libro con los puertos bonaerenses y sus historias

Aves Mar Chiquita lanzó un curso gratuito y online de avistaje: el paso a paso para ingresar

FTMining ha lanzado un servicio gratuito de minería en la nube para BTC, DOGE y LTC, con ingresos diarios de hasta 9.900 dólares

Cuenta DNI: todos los descuentos del mes de mayo y cuotas sin interés con la app

De Morón al mundo: Milo J estrenó su sesión de Tiny Desk junto a Agarrate Catalina

Cuenta regresiva para el Mundial 2026: salió el álbum de figuritas y tiene una versión digital

Estrenos con "Envidiosa 4", Gael, Meryl Streep y los films de Aristarain

Bahía Blanca inaugura la Cátedra Libre Papa Francisco en la UTN

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Encargado 4, uno de los estrenos de mayo. video

Estrenos de cine y series con Francella, Dolores Fonzi y unas ovejas detectives

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni, Patricia Bullrich exigió la declaración jurada.

Caso Adorni: Bullrich lo presionó para que pruebe su inocencia y Milei salió a ratificarlo