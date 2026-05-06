Abrió la convocatoria a realizadores para la 41º edición del Festival de Cine de Mar del Plata

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) anunció la apertura de la convocatoria al 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata , que se realizará del 5 al 15 de noviembre de 2026.

Las obras que se postulen deben haber sido terminadas dentro de los 12 meses previos al inicio del festival, es decir, entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026, sin exhibiciones públicas previas en el país.

Desde la organización indicaron que se reciben largometrajes, mediometrajes y cortometrajes nacionales e internacionales, que serán evaluados y, en caso de ser seleccionados, formarán parte de las siguientes categorías:

Para la selección de obras se requiere un link de descarga con contraseña válida hasta el final del festival y archivos con un peso máximo de 2GB.

Las inscripciones ya están abiertas - desde el lunes 4 de mayo - y podrá enviarse material hasta el 30 de junio de 2026 a través de mardelplatafilmfest.com. El reglamento del certamen se puede descargar a través del siguiente documento:

REGLAMENTO-OFICIAL-41FESTIVAL-INTERNACIONAL-DE-CINE-DE-MAR-DEL-PLATA

La inscripción es muy sencilla: requiere un ingreso online y un registro del material.

Logueo de realizadores.

realizadores. Link registro de la película.

Tarifas

Las tarifas de inscripción para este año se establecieron en 60 dólares para los largometrajes internacionales; 30 dólares para mediometrajes y cortometrajes internacionales; 60 mil pesos para largometrajes nacionales y 30 mil pesos para mediometrajes y cortometrajes nacionales.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata es organizado por el INCAA y es el único festival de América Latina con categoría A otorgada por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), consolidándose como una de las plataformas de exhibición y circulación más importantes para la industria creativa argentina en el mundo.

Fuente: Agencia DIB