Punta Mogotes: se conoció la propuesta ganadora para la puesta en valor del Complejo de Balnearios

El estudio de arquitectura conformado por Leticia Alfaro y Guillermo Lesch obtuvo el primer puesto en el concurso de ideas para la puesta en valor del Complejo de Balnearios de Punta Mogotes , uno de los sectores costeros más representativos de Mar del Plata . El certamen, de carácter abierto y anónimo, fue organizado por la administración de Punta Mogotes junto al Ministerio de Producción, Ciencia y Turismo de la Provincia de Buenos Aires , el Colegio de Arquitectos bonaerense y FADEA.

Según consignó el sitio de LU9 Radio Mar del Plata , la propuesta ganadora plantea recuperar espacio público actualmente ocupado por estacionamientos, eliminar la barrera urbana que separa la ciudad del mar y promover actividades durante todo el año. En ese marco, Alfaro señaló que se trata de "ideas universales que tienen que ver con valorar el paisaje y el bien común".

El concurso fue evaluado por un jurado integrado por autoridades del Colegio de Arquitectos bonaerense, Distrito IX, funcionarios provinciales y profesionales del sector. Alfaro definió esta modalidad como una herramienta clave de la gestión pública: "No se sabe quién es el autor hasta el último momento y eso da una garantía de transparencia que me parece que es fundamental desde la gestión pública".

El estudio, con sede en la zona norte del Gran Buenos Aires, cuenta con más de quince años de trayectoria en proyectos urbanos y arquitectónicos de mediana y gran escala, tanto a nivel nacional como internacional . En ese sentido, Alfaro indicó que acumulan once primeros premios en concursos nacionales y remarcó que la premisa de trabajo es "pensar el urbanismo con respeto por el paisaje natural, ya sea protegiéndolo o como en este caso para recuperarlo".

Punta Mogotes hoy

Al analizar las bases del concurso, el equipo identificó cuatro problemáticas principales del complejo: la desconexión entre la ciudad y el mar, producto de la avenida de los Trabajadores, los estacionamientos y los paradores; la pérdida del paisaje autóctono; el desequilibrio entre superficies públicas y privadas, con escasa playa pública y accesos limitados; y la fuerte estacionalidad, con alta actividad en verano y un invierno en el que el sector "queda vacío".

En el diálogo con la periodista Maricel López, de LU9 Radio Mar del Plata, Alfaro describió el estado actual al señalar que, si bien Punta Mogotes "es más grande que Playa Grande" y que La Perla, en la actualidad se presenta como "un páramo desolador de estacionamientos y de barreras urbanas que impiden la llegada al mar".

La propuesta se estructura a partir de la creación de "costuras de paisaje natural" que atraviesan el complejo hasta el mar. Dos de ellas se plantean como parques principales, donde se concentran los principales atractores urbanos y se refuerza el rol del espacio público.

El proyecto incorpora, a lo largo del recorrido hacia la costa, un anfiteatro natural, un skate park, postas deportivas, una pista de patín, pasarelas panorámicas, espacios de calistenia, áreas de descanso y miradores. Estas intervenciones se integran entre médanos que reemplazan superficies asfaltadas y buscan recuperar el paisaje original. En ese sentido, la arquitecta explicó que los médanos son clave "para recuperar tanto la flora y la fauna autóctonas como para proteger de la erosión, recuperar acuíferos, todos temas fundamentales para los ecosistemas costeros".

La iniciativa también contempla la adaptación de los balnearios existentes mediante estructuras livianas de madera modular, que permiten generar aperturas visuales hacia el mar. Los espacios interiores se plantean con criterios de flexibilidad para posibilitar su uso durante todo el año.

De esta manera, los balnearios podrían incorporar funciones como centros de convenciones, gimnasios, oficinas, hotelería, propuestas gastronómicas, escuelas de surf, laboratorios de innovación y espacios educativos. El objetivo, según Alfaro, es promover "mixturas de actividades que garanticen el movimiento en diferentes horarios y que traccionen a la gente hacia una nueva visión del uso de este sector de la ciudad, sobre todo durante todo el año".

Fuente: Agencia DIB