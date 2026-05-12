Punta Mogotes: el traspaso del control desde Provincia al municipio es "un paso más"

El administrador general del complejo de Punta Mogotes , Fernando Maraude , aseguró que el traspaso del control desde la Provincia al municipio es “un paso más” dentro de un proceso que se viene desarrollando “desde hace más de un año y medio”.

En diálogo con LU9 Radio Mar del Plata , el funcionario provincial precisó que la transferencia administrativa se concretará una vez finalizado el actual proceso licitatorio, que incluye la elaboración de los pliegos y la ejecución de las obras previstas para la renovación integral del complejo balneario.

Maraude detalló que en los últimos meses se firmó un convenio entre el Ministerio de Producción bonaerense, la administración de Punta Mogotes y el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires para llevar adelante un concurso de ideas que sirva de base al futuro pliego licitatorio. “Finalizamos los trabajos”, indicó, y confirmó que este miércoles se realizará la entrega de premios en La Plata, en la sede del Colegio de Arquitectos. A partir de esa instancia, explicó, se avanzará en la elaboración del pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación.

Según precisó, el procedimiento tuvo como antecedente un masterplan desarrollado oportunamente junto a la Universidad, que luego sirvió de base para el concurso, al que se presentaron tres estudios de arquitectura. Un jurado definió los proyectos ganadores, que formarán parte de las especificaciones técnicas, aunque aclaró que el concurso “no es vinculante” y que el pliego incorporará además otros aspectos.

A su vez, Maraude anticipó que este viernes se realizará una mesa de diálogo en La Plata, de la que participarán el gobierno provincial, la administración del complejo y a la que también fueron invitados funcionarios municipales. “Acá el gobernador de la provincia está demostrando una señal de apertura”, sostuvo, y remarcó que la decisión fue llevar adelante el proceso “de manera transparente, con participación” y con la pluralidad que otorga un concurso de ideas.

En ese marco, el funcionario consideró que el municipio de General Pueyrredon debería aportar su visión en ese encuentro: “Hasta el momento lo único que hemos escuchado desde el ex intendente municipal y muchos funcionarios y aliados del gobierno local es que devuelvan Punta Mogotes y demás. No hemos escuchado nunca un proyecto, una idea, qué es lo que pretenden hacer con Punta Mogotes, más allá de municipalizarlo”.

Consultado sobre qué cambiaría en concreto para los marplatenses con la eventual municipalización, Maraude se mostró cauto y describió el esquema actual de gestión: el complejo es administrado en un 70% por la provincia de Buenos Aires y en un 30% por el gobierno municipal, que ya cuenta con representación en el ente. El administrador general -cargo que ocupa- es designado por la Provincia, mientras que el coadministrador provincial y el administrador municipal también son marplatenses. Se trata, además, de un ente autárquico que articula políticas con el Ministerio de Producción y la Subsecretaría de Turismo bonaerense.

“La insistencia habría que consultarle al gobierno municipal”, planteó respecto del reclamo histórico por la municipalización. Y agregó: “Cambiar, no va a cambiar”.

Punta Mogotes: rechazo de Guillermo Montenegro

El actual senador provincial Guillermo Montenegro rechazó el anuncio realizado el lunes por el gobierno bonaerense: “Devuélvanlo completo, de inmediato y sin vueltas”, afirmó. A través de sus redes sociales, el exintendente criticó las declaraciones del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa. “El ministro se sigue refiriendo a Punta Mogotes como ‘un balneario’. Porque nunca lo vio. Porque no lo entiende. Porque está demasiado lejos como para interesarse por la gente que vive, trabaja y apuesta todos los días por esa zona de Mar del Plata”, expresó. “Punta Mogotes no es ‘un balneario’. Es un barrio entero al que la Provincia de Buenos Aires le tiene usurpados hace años tres kilómetros de costa”, afirmó, citado por el diario La Capital.

Montenegro también cuestionó el esquema planteado por la Provincia: “No le pedimos que entienda la identidad de Mar del Plata. No le pedimos más concursos de ideas. No queremos sus artimañas ni las trampas de Axel Kicillof para intentar dejar atado desde La Plata el manejo de un espacio que les pertenece a los marplatenses”, sostuvo, y agregó: “Tampoco queremos oportunistas que se quieran colgar del tema después de mirar para otro lado durante años”. “Los marplatenses ya pagamos la deuda. No hay más excusas. Lo que hoy hace la Provincia es retener un espacio estratégico de la ciudad para sostener poder político y cajas millonarias”, afirmó.

Fuente: Agencia DIB