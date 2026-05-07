Un violento temporal azotó la provincia de Buenos Aires: calles anegadas, destrozos y hasta un tornado

El temporal inundó calles en gran parte del territorio bonaerense; en la foto, un auto arrastrado por el agua en Mar del Plata.

Un temporal con lluvias persistentes, vientos fuertes y ráfagas superiores a los 50 km/h azotó a la provincia de Buenos Aires desde la tarde de ayer, y se profundizó la madrugada de este jueves. Hubo zonas anegadas, daños por granizo y viento, y en Las Flores se registró un tornado que destruyó una casa. Gran parte del territorio continúa bajo alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por vientos , una advertencia que continúa para el viernes.

El hecho más grave sucedió en Las Flores , en el centro este bonaerense, donde un tornado ocasionó graves destrozos en el Paraje Harosteguy y destruyó por completo una casa .

Según informó Noticias Las Flores , la columna del fenómeno meteorológico fue vista primero por automovilistas que circulaban por la Ruta Nacional 3 . Las imágenes mostraron una especie de columna descendiendo desde las nubes en plena tormenta.

Un tornado fue registrado en la Ruta Nacional 3, a la altura de Las Flores, durante el temporal que afecta a la provincia. El fenómeno ocurrió en medio de la ciclogénesis que atraviesa Buenos Aires, con fuertes lluvias y actividad eléctrica en toda la región. pic.twitter.com/x89wmCDmpU

Más tarde, se conoció que el meteoro terminó provocando importantes destrozos en el Paraje Harosteguy, donde una vivienda fue totalmente destruida. Producto del derrumbe, tres adultos y un menor que estaban en la casa afectada fueron asistidos y trasladados para su atención médica. Todos permanecían en observación con politraumatismos.

tornado-lasflores La vivienda quedó completamente destruida. Noticias Las Flores

En la costa

El temporal también se descargó con fuerza en la Costa Atlántica. En Mar del Plata, de acuerdo con medios locales, dejó un saldo de graves destrozos en distintos barrios de la ciudad, con calles completamente anegadas, autos flotando, voladuras de techos, árboles caídos y familias enteras afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas.

Las intensas lluvias provocaron escenas dramáticas y múltiples pedidos de asistencia en distintos puntos del distrito.

Las zonas más castigadas fueron los barrios 2 de Abril, Félix U. Camet, el Puerto y el entorno del Estadio Mundialista, donde vecinos denunciaron que el agua superó cordones, ingresó a casas y dejó a muchas personas prácticamente aisladas. En algunos sectores, los vehículos quedaron varados o directamente fueron arrastrados por la corriente, mientras que varias familias debieron autoevacuarse ante el avance del agua.

En Félix U. Camet, una de las áreas más afectadas, vecinos relataron horas de desesperación por el nivel que alcanzó el agua dentro de las viviendas. “A algunos les entró medio metro de agua”, describieron frentistas.

Además de las inundaciones, el temporal generó caída de ramas y árboles, cortes de energía eléctrica y daños materiales en distintos sectores de la ciudad. También se reportaron voladuras parciales de techos y complicaciones para circular en avenidas y accesos clave.

En Necochea hubo que realizar evacuaciones en distintos sectores de la ciudad. Esto motivó un intenso operativo de asistencia por parte de Defensa Civil, Bomberos y distintas áreas municipales, como lo confirmó el director de Defensa Civil (DC), Augusto Fulton, en Ecos Radio.

El organismo recibió numerosos llamados vinculados a anegamientos, caída de árboles, postes inclinados y problemas eléctricos derivados del temporal. Uno de los episodios más importantes ocurrió en la Escuela Primaria Nº 10, donde se registraron filtraciones y daños en parte de la estructura del edificio.

Y en Bahia Blanca, el Municipio informó que se registraron 35 comunicaciones al 911 durante el temporal de lluvia de este miércoles, entre llamados vinculados directamente a la tormenta y reportes por accidentes, sin que se informaran situaciones de gravedad.

El AMBA

Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del área metropolitana amanecieron bajo las consecuencias de un violento temporal que dejó imágenes impactantes de destrucción y anegamientos. El fenómeno, caracterizado por ráfagas de viento superiores a los 80 km/h y una intensa caída de granizo, afectó principalmente a los barrios del sur porteño y diversas localidades del Conurbano. También pegó con fuerza en La Plata.

El temporal comenzó en las primeras horas de la madrugada y descargó una gran cantidad de agua en períodos muy cortos de tiempo. Esto colapsó los sistemas de drenaje, dejando decenas de autos bajo el agua en zonas como Palermo, Belgrano, Avellaneda y Quilmes, donde los vecinos reportaron el ingreso de agua en viviendas y locales comerciales.

La caída de granizo, que en algunos puntos alcanzó el tamaño de pelotas de golf, provocó la rotura de cristales en edificios y abolladuras en vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública. Además, las ráfagas de viento derribaron árboles y postes de luz, lo que generó cortes parciales en el suministro eléctrico en municipios como Lanús, Quilmes y La Matanza.

La Plata

En la capital provincial el temporal se desató apenas pasada la medianoche de este jueves, con intensas ráfagas, abundante actividad eléctrica y chaparrones de variada intensidad.

lp Las consecuencias del temporal en La Plata. El Día

El temporal ganó intensidad y empezó a provocar complicaciones en distintas zonas. En sectores de la periferia del casco fundacional se reportaron calles anegadas, ramas caídas sobre veredas y calzadas, además de apagones en principio localizados.

El interior bonaerense

Además de lo ocurrido en Las Flores, en General Guido el granizo dañó varios vehículos y generó complicaciones en zonas rurales expuestas al viento y la inestabilidad atmosférica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Budijoly/status/2052119198453670240?s=20&partner=&hide_thread=false Granizada destructiva en General Guido



Las tormentas se forman bajo un ambiente extremadamente inestable con mucho viento en niveles altos, potenciando el granizo. Curiosamente, horas antes @Kicillofok entregó equipamiento para trabajos de Ambiente en la localidad. pic.twitter.com/UU9U7VIqh0 — Pablo Rizzi (@Budijoly) May 6, 2026

A su vez, en Chacabuco se registró una supercelda con granizo de alto impacto.

Fuente: Agencia DIB