miércoles 13 de mayo de 2026
13 de mayo de 2026 - 12:04

Bahía Blanca: la Justicia investiga la intoxicación con drogas y alcohol de una niña de 12 años

La niña fue rescatada de un departamento, donde había otras menores y hombres adultos.

Por Agencia DIB
El Hospital Municipal de Bahía Blanca.&nbsp;

El Hospital Municipal de Bahía Blanca. 

La Justicia de Bahía Blanca investiga una grave denuncia, que incluye la intoxicación con drogas y alcohol de una niña de 12 años en un departamento donde había otras menores junto a varios hombres adultos.

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Todo comenzó la madrugada del domingo pasado, cuando la nena ingresó con convulsiones al Hospital Municipal. Horas más tarde quedó corroborado que había sido intoxicada con cocaína, marihuana y alcohol. En ese momento, un pediatra del nosocomio realizó la denuncia correspondiente. La niña sigue internada en esa área del hospital.

“Extraña situación”

Mientras tanto, el personal del 911 que acudió en una ambulancia al departamento del macrocentro bahiense vio a tres niñas menores y cuatro hombres mayores de entre 35 y 56 años en una “extraña situación”.

Según se difundió, la niña internada tenía la ropa interior "desacomodada".

Por otra parte, no se descarta que entre alguno de los sujetos implicados y las adolescentes existiera algún vínculo familiar directo.

Fuente: Agencia DIB

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