La pandemia de Covid dejó el triple de muertes de las notificadas

Las muertes en exceso (muertes directas e indirectas) a nivel mundial causadas por la pandemia de Covid-19 se estiman en 22,1 millones, en comparación con las 7 millones de muertes notificadas hasta ahora, según el informe sobre estadísticas sanitarias globales 2026 presentado este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La agencia internacional, que publicó su informe estadístico anual, advierte de que este nuevo recuento evidencia la verdadera magnitud de una pandemia que causó 22,1 millones de víctimas entre los años 2020 y 2023, y que sólo en 2021 habría causado hasta 10,4 millones de muertes adicionales.

La cifra es el triple de las notificadas hasta ahora, 7 millones de muertes "notificadas" formalmente por cada país a la OMS , nombre por nombre de personas que fallecieron específicamente por Covid-19. Es la cifra más baja porque depende totalmente de la capacidad de testeo y de la burocracia de cada país.

A mitad de la pandemia,la OMS ya sabía que los 7 millones eran insuficientes. Por eso, se realizó un modelo matemático que estimaba que el impacto real (directo e indirecto) rondaba los 14,9 a 15 millones de muertes para fines de 2021. Esta era la cifra de referencia que usaba hasta ahora.

El Covid y el impacto en la Argentina

Para Argentina, el informe de la OMS de 2026 y los datos del Ministerio de Salud de la Nación muestran una brecha similar a la global entre lo que se notificó oficialmente por sistema y lo que las estadísticas de "exceso de mortalidad" terminaron revelando.

Argentina mantuvo un sistema de notificación a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Según los datos consolidados a mayo de 2026, las muertes notificadas oficialmente fueron 130.800. De acuerdo al informe presentado este miércoles por la OMS, ahora el exceso de mortalidad en el país se estima ahora en aproximadamente 195.000 a 210.000 fallecidos.

En términos de esperanza de vida, la pandemia supuso un claro retroceso en una tendencia alcista. Si la población mundial pasó de vivir 67 años de media en el año 2000 a 73 en 2019, apenas dos años después este dato ya se había desplomado a 71, el mismo nivel que una década antes. También retrocedió, de 63 a 61 años, la denominada esperanza de vida saludable, si bien en los años posteriores ambos valores se han recuperado.

Fuente: Agencia DIB