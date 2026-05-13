miércoles 13 de mayo de 2026
13 de mayo de 2026 - 13:22

Generación "Silver": cómo viajan los mayores de 60

Un 44% prefiere los destinos domésticos, muchos se inspiran en las redes sociales y casi 7 de cada 10 busca lugares donde pueda hospedarse con su mascota.

Por Agencia DIB
La Generación Silver, los adultos mayores de 60 años.&nbsp;

La Generación Silver, los adultos mayores de 60 años. 

Muchas personas de más de 60 años tienen la vida laboral resuelta o están próximos a hacerlo. Si a la estabilidad económica se le suma el tiempo libre, y obviamente salud, terminan armando un combo ideal. Se trata de la denominada “Generación Silver”, el grupo de “abuelos” viajeros pero mucho más activos, tecnológicos e hiperinformados que años atrás.

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La generación “Silver” (palabra plata en español que alude a su cabello canoso) son adultos mayores activos, independientes que están redefiniendo lo que significa envejecer. Muchos de ellos suelen tener más tiempo libre, menor carga laboral, estabilidad económica y cada vez se encuentran más activos, saludables y conectados.

Pero, ¿qué tipo de turistas son? Esta generación prefiere viajes largos, con amigos, eligen actividades vinculadas con la naturaleza y en su mayoría planifica en relación a promociones y descuentos existentes. Así se desprende de un estudio de la plataforma de alojamiento Booking.com.

“La generación Silver se ha consolidado como uno de los segmentos más dinámicos del turismo: son viajeros con tiempo, curiosidad y una clara intención de invertir en experiencias que aporten valor real, desde escapadas culturales hasta estadías más largas y personalizadas”, explicó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina. “Han redefinido la forma de viajar, entendiendo que la experiencia acumulada a lo largo de la vida puede convertirse en una fuente de motivación única para seguir descubriendo el mundo”, agregó.

En lo que respecta a los alojamientos, un 43% opta por ir a un hotel, un 29% a departamentos y un 20% a los denominados all inclusive. Y un dato interesante, es que casi siete de cada diez viajeros optan por lugares que le permitan viajar con sus mascotas.

A la hora de definir con quiénes viajan, el 31% prefiere hacerlo con amigos, mientras que casi la mitad elige destinos de playa. En tanto, un 40% opta por actividades en la naturaleza (trekking, observación de estrellas, navegar lagos), y un 38% quiere hacer viajes ruteros.

Otro de los ítems de la encuesta marca que un 42% usa las redes sociales para informarse sobre el destino y actividades, mientras que un 60% desea descubrir una auténtica gema gastronómica oculta (restaurant) y un 53% visitar un mercado local.

También el bolsillo juega una parte importante en la elección del destino dentro de “los Silver”. Por eso casi la mitad planifica en relación a promociones y descuentos existentes, y el 49% busca los medios de transporte más económicos para viajar.

En relación con el lugar del viaje, un 44% los prefiere destinos locales porque son más fáciles de organizar; un tercio porque las distancias son más cortas lo cual implica menos horas de viaje y un 36% porque se siente más seguro viajando por el país.

Fuente: Agencia DIB

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