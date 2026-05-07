Mar del Plata: La Libertad Avanza propone derogar ordenanza de "Perspectiva de género"

El bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de Mar del Plata propuso derogar la ordenanza de “Perspectiva de género en materia presupuestaria” , vigente en ese distrito desde julio de 2021 “para la planificación, monitoreo y ejecución presupuestaria desde un enfoque de género”.

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Según consignó el diario La Capital , la bancada libertaria argumentó que “la experiencia ha demostrado que las políticas de género implementadas no han tenido un impacto verificable en la disminución de la violencia , pese a la existencia de numerosos programas en distintas esferas del Estado que han implicado la asignación sostenida de recursos públicos sin resultados proporcionales a la inversión realizada”.

Los concejales Emiliano Recalt , Noelia Alvarez Ríos , Rolando Demaio y Vanesa Benavídez señalaron que “en el actual contexto económico, resulta insuficiente circunscribir el esfuerzo de reducción del gasto al ámbito nacional, toda vez que las provincias y municipios concentran el 44% del gasto público total , con una estructura en la que por cada empleado del Estado nacional existen tres en el ámbito provincial, lo que torna ineludible revisar la eficiencia y resultados de los programas financiados con recursos públicos”.

En la misma línea, y siempre de acuerdo con La Capital, los ediles puntualizaron que “a nivel local, la Municipalidad de General Pueyrredon no ha sido ajena a las restricciones económicas, enfrentando incrementos en costos de insumos, medicamentos y dificultades para la contratación de profesionales, lo que obliga a priorizar áreas críticas como salud y educación”.

Asimismo, detallaron que, conforme al Presupuesto 2026, bajo el concepto de “Reducción de la Brecha de Género” se asignó un total de $ 7.522.929.000, distribuidos entre distintas jurisdicciones, incluyendo la Intendencia ($ 70.397.000), la Secretaría de Salud ($ 149.415.000), la Secretaría de Desarrollo Social ($ 7.137.233.000), la Secretaría de Seguridad ($ 144.930.000), la Secretaría de Participación Ciudadana ($ 12.954.000) y el Emturyc ($ 8.000.000).

Sin embargo, advirtieron que “dentro de dichas partidas se contemplan erogaciones que no guardan una relación directa ni verificable con los objetivos sustantivos de reducción de la violencia o asistencia a víctimas, incluyendo gastos de carácter general como la adquisición de insumos corrientes como, por ejemplo, vasos descartables por un total de $ 684.000, lo que pone en evidencia la falta de especificidad y control en la asignación de recursos etiquetados bajo dicha política”.

En ese marco, los libertarios consideraron que “en un contexto de recursos escasos y demandas crecientes, resulta imperioso adoptar criterios de eficiencia, eficacia y priorización del gasto público, orientando los fondos hacia políticas que acrediten resultados concretos y medibles”.

Finalmente, La Capital recordó que en 2021 la ordenanza de perspectiva de género en materia presupuestaria había sido impulsada por las kirchneristas Virginia Sívori y Sol de la Torre.

Fuente: Agencia DIB