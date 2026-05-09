El paso de un ciclón extratropical por la Costa Atlántica provocó olas de siete metros, destrozos e inundaciones

Un ciclón extratropical de gran intensidad afectó durante la noche del viernes a diversas ciudades y localidades de la Costa Atlántica . El fenómeno provocó fuertes vientos y oleaje extremo , y obligó a la implementación de restricciones marítimas preventivas , junto con la suspensión de varias actividades.

La zona más complicada abarcó desde las costas de Mar del Plata hasta Necochea , en donde se registraron olas de hasta siete metros de altura . En varias localidades, como Monte Hermoso , e l agua del mar inundó las calles más cercanas a la playa , y las redes sociales se llenaron de fotos y videos estremecedores.

En el caso de “La Feliz” , según informaron medios locales, el Consorcio Portuario de la ciudad activó un Comité de Emergencia y dispuso el cierre de la Escollera Sur hasta la mañana de este sábado. La medida se tomó por precaución y abarca una serie de restricciones en toda la actividad portuaria. Se suspendieron las descargas, se solicitó a los clubes náuticos la suspensión de actividades deportivas y se pidió a los armadores reforzar las amarras de sus embarcaciones. Además, astilleros y talleres navales fueron notificados de la restricción de actividades durante el período.

Si bien en la ciudad cesó la alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por lluvia, continúa la advertencia por fuertes vientos del sudoeste, con ráfagas que pueden llegar a los 80 km/h .

Necochea

Mientras tanto, en Necochea la localidad más afectada fue Ramón Santamarina, donde se registró una acumulación de hasta 180 milímetros de agua. Por este motivo, diez vecinos fueron evacuados y trasladados hacia la Escuela Agropecuaria N° 1.

quequen El temporal en Quequén. Ecos Diarios

A raíz de la peligrosidad del fenómeno, la Prefectura Naval Argentina dispuso el cierre de las escolleras norte y sur en Necochea. Por este motivo, se suspendió el ingreso y egreso de embarcaciones en el puerto al menos hasta la mañana del sábado. No obstante, no se descarta su extensión si persiste la situación meteorológica.

Agua en la peatonal

Una de las zonas complicadas fue la costanera de Monte Hermoso, en donde reportaron que el nivel del mar superó la barrera de contención. El agua ascendió hasta la peatonal Dufaur y generó varios destrozos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/2053081104588910984?s=20&partner=&hide_thread=false "Sudestada"



Por la impactante Sudestada en Monte Hermoso: el agua llegó a avanzar hasta tres cuadras adentro de la ciudad. pic.twitter.com/6Mj9qV138h — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 9, 2026

De la misma manera, Noticias Monte Hermoso informó que el municipio dispuso la interrupción preventiva del servicio eléctrico en el sector costero debido a la presencia de cables y materiales peligrosos arrastrados por el agua. Desde las autoridades advirtieron que permanecer o circular por la costanera representa una situación “de extrema peligrosidad”, por lo que reiteraron el pedido de evitar acercarse al lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustin_orejas/status/2053070242771861514?s=20&partner=&hide_thread=false Una fuerte sudestada golpeó Monte Hermoso el viernes 8 de mayo, provocando el avance del mar sobre la costanera, cortes de luz y daños en estructuras. Las autoridades pidieron evitar la circulación en la zona costera por el riesgo de accidentes. pic.twitter.com/AFgrK2IqD1 — Agustín Pablo Orejas (@agustin_orejas) May 9, 2026

Al sur

En tanto, en Coronel Rosales algunos vecinos de la localidad de Villa del Mar debieron ser evacuados ante el avance del mar en las calles y el ingreso de agua en sus casas, por el temporal de viento que afecta a la región, informaron desde el Municipio. Según reportaron, con una pleamar cerca de las 22.30 la marea alcanzó esta madrugada casi los 6 metros, pasando aproximadamente 2 metros la marca habitual.

El jefe comunal rosaleño, Rodrigo Aristimuño, dijo desde el lugar que siguen monitoreando la situación en ese y otros sectores costeros del distrito y agradeció al personal de Defensa Civil, Policía y de la Armada por el apoyo.

Por otro lado, el municipio de Bahía Blanca informó que el pico máximo de la pleamar ya fue superado sin que se registraran incidentes en la ciudad ni en las zonas costeras bajo seguimiento. Según los reportes técnicos difundidos durante la madrugada de este sábado, los niveles se encuentran actualmente estabilizados y se prevé que comiencen a descender de forma paulatina en las próximas horas, en consonancia con una mejora sostenida de las condiciones climáticas.

Bajaron las alertas

El último informe hasta el momento del SMN, emitido este sábado a las 6.52, marca que las alertas por viento y lluvia se redujeron de naranja a amarillo, lo que indica una disminución del riesgo y un escenario más favorable para el resto de la jornada en la costa bonaerense.

De todos modos, la advertencia amarilla por vientos fuertes, con ráfagas de hasta 70 km/h, abarca casi todo el territorio bonaerense, incluido el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con la sola excepción del noroeste.

Fuente: Agencia DIB