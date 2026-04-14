Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona: lo que hay que saber

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comienza este martes en los Tribunales de San Isidro , luego del escándalo de la exjueza Julieta Makintach y su documental “Justicia Divina” , que provocó la nulidad del primer proceso. El caso por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro futbolístico intentará determinar las supuestas responsabilidades del neurocirujano Leopoldo Luque ; la psiquiatra Agustina Cosachov ; el psicólogo Carlos Díaz ; el enfermero Ricardo Omar Almirón ; el coordinador Mariano Perroni ; el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de la internación domiciliaria del “10”, Nancy Edith Forlini .

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Deberán volver a declarar Dalma, Gianinna y Jana Maradona -tres de las hijas del ídolo-, Verónica Ojeda -madre de Dieguito Fernando y expareja-, las hermanas, el abogado Víctor Stinfale , los médicos que realizaron la autopsia y gente que acompañó a “Pelusa” hasta sus últimos días.

Las audiencias se llevarán a cabo los martes y jueves entre las 10 y las 17 en el edificio de la calle Ituzaingó 340.

El proceso será llevado adelante por el TOC N°7, a cargo de los magistrados Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani .

Diego Armando Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en el country San Andrés de Tigre, por un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada.

Quién es quién

Uno por uno, el rol de los acusados en este segundo juicio por presunta mala praxis en la muerte del “Diez”.

Leopoldo Luque : neurólogo y exmédico personal del paciente. Era la persona en la que más confiaba Maradona. Consideró que era pertinente realizar la cirugía por el hematoma subdural en la Clínica Olivos, en noviembre de 2020, cuya externación se concretó el 11 de ese mes.

: neurólogo y exmédico personal del paciente. Era la persona en la que más confiaba Maradona. Consideró que era pertinente realizar la cirugía por el hematoma subdural en la Clínica Olivos, en noviembre de 2020, cuya externación se concretó el 11 de ese mes. Agustina Cosachov : psiquiatra. La profesional indicaba a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos debían proveerle al ex entrenador.

: psiquiatra. La profesional indicaba a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos debían proveerle al ex entrenador. Carlos Díaz : psicólogo. Conoció a Maradona por intermedio del abogado Matías Morla

: psicólogo. Conoció a Maradona por intermedio del abogado Matías Morla Ricardo Almirón : fue uno de los enfermeros encargado de atender a Diego en el barrio cerrado junto a Dahiana Madrid, la única acusada que irá a un juicio por jurados populares.

: fue uno de los enfermeros encargado de atender a Diego en el barrio cerrado junto a Dahiana Madrid, la única acusada que irá a un juicio por jurados populares. Mariano Perroni : coordinaba las tareas de los enfermeros de Medidom en Tigre.

: coordinaba las tareas de los enfermeros de Medidom en Tigre. Nancy Edith Forlini: la médica de Swiss Medical encargada de coordinar la internación domiciliaria de oriundo de Villa Fiorito en la casa de Benavídez. La profesional armó el equipo médico que se ocupó de cuidar la salud del ex jugador tras su externación de la Clínica Olivos.

la médica de Swiss Medical encargada de coordinar la internación domiciliaria de oriundo de Villa Fiorito en la casa de Benavídez. La profesional armó el equipo médico que se ocupó de cuidar la salud del ex jugador tras su externación de la Clínica Olivos. Pedro Di Spagna: médico clínico, trabaja en Huracán. Recomendó un nutricionista para que revise la dieta de ex jugador de Boca y la Selección argentina. Los enfermeros, Perroni y Forlini lo consultaban permanentemente en el grupo de WhatsApp "Tigre".

Mientras tanto, la octava imputada, la enfermera Dahiana Gisela Madrid (41), será sometida a un juicio por jurados, tal como lo había solicitado su defensor Rodolfo Baqué, el cual todavía no tiene fecha de inicio.

El juicio frustrado

El año pasado, más de 40 testigos comparecieron ante los magistrados Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach (TOC N°3), se exhibieron fotografías de la necropsia, audios impactantes de conversaciones que mantuvieron los imputados y hasta se concretó la detención del exjefe de seguridad de Maradona Julio César Coria, aunque luego recuperó la libertad.

Pero en esas primeras jornadas se comenzó a filmar en las instalaciones de los Tribunales un proyecto llamado “Justicia Divina” que contó con la participación de la jueza Julieta Makintach.

makintach Julieta Makintach, juzgada y destituida de su cargo por su participación en el documental "Justicia Divina".

La subrogante ofreció una entrevista en su despacho, caminó por los pasillos del lugar y se grabaron escenas de las audiencias en el interior de la sala.

Julio Rivas, uno de los defensores de Luque, denunció que fue contactado por la BBC de Londres para formar parte del proyecto, por lo que pidió la recusación de la jueza en una de las audiencias.

Rodolfo Baqué, que patrocinaba legalmente a Almirón, fue expulsado del debate por un supuesto conflicto de intereses, pero el letrado luego manifestó que ese hecho "era parte del guion" de “Justicia Divina”.

Cuando el fiscal Patricio Ferrari expuso las imágenes del escándalo en el juicio, las hijas de Diego y Verónica Ojeda estallaron en llanto mientras Makintach negaba todo.

Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Giannina, y Julio César Coria -uno de los testigos- presentaron denuncias contra Makintach y se inició una causa penal en la UFI N°1 de San Isidro.

Finalmente, el 18 de noviembre de 2025, en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, la destitución de Makintach se votó por unanimidad al igual que la inhabilitación absoluta para ejercer cargos.

En la causa penal, la exjueza se encuentra imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Fuente: Agencia DIB