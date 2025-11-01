sábado 01 de noviembre de 2025
1 de noviembre de 2025 - 12:12

Caso Báez Sosa: desmienten que uno de los rugbiers haya intentado suicidarse

Familiares y amigos de Lucas Pertossi, uno de los condenados por el crimen de 2020 en Villa Gesell, aclararon que las noticias sobre el presunto suicidio “son falsas”.

Por Agencia DIB
Los rugbiers condenados.

Allegados a Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, desmintieron que el asesino haya intentado suicidarse luego de los rumores que circularon en las últimas horas.

El crimen de Fernando Báez Sosa interpeló a la sociedad y cuestionó las conductas grupales de varones jóvenes en contexto de nocturnidad.

Netflix anunció el estreno del documental sobre el crimen de Fernando Báez Sosa
Los dólares truchos secuestrados por la Policía Federal Argentina en la operación Malambo Verde.

Operación "Malambo Verde": desarticulan una red internacional de falsificadores de dólares

“Las noticias de ayer sobre Lucas fueron absolutamente falsas”, indicaron.

Los rumores del supuesto suicidio surgieron en medio del anuncio del documental que se estrenará el 13 de noviembre en Netflix.

En este contexto, los allegados al culpable del asesinato del joven de 18 años sostuvieron: “La noticia del documental movilizó nuevamente el tema pero lamentamos que lo hagan algunos sin medir consecuencias en sus falsedades”.

Las fuentes consideraron “una pena” que “ciertas personas inventen cosas tan graves como jugar con el suicidio de un joven”.

Este viernes se afirmó en todos los medios que dos de los rugbiers condenados por el asesinato del joven en Villa Gesell fueron separados del resto de los internos, ya que el juez había dispuesto el aislamiento de Luciano Pertossi tras un intento de suicidio y que Máximo Thomsen había sido sancionado por agredir y pelearse con otro preso dentro del penal. Ahora, según aclararon los familiares del mismo Pertossi, todo esto fue mentira.

Condenados

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi cumplen con una sentencia de prisión perpetua en la cárcel de Melchor Romero luego de ser considerados coautores del homicidio de Báez Sosa, ocurrido la madrugada del 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche La Brique, en el centro de Villa Gesell.

Por otro lado, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una condena de 15 años de cárcel por ser partícipes necesarios.

Operación "Malambo Verde": desarticulan una red internacional de falsificadores de dólares

La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal ruta del comercio exterior argentino.

La Justicia rechazó el pedido de los ambientalistas para frenar la audiencia pública por la Hidrovía

