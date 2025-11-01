Caso Báez Sosa: desmienten que uno de los rugbiers haya intentado suicidarse

Allegados a Lucas Pertossi , uno de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa , desmintieron que el asesino haya intentado suicidarse luego de los rumores que circularon en las últimas horas.

Los rumores del supuesto suicidio surgieron en medio del anuncio del documental que se estrenará el 13 de noviembre en Netflix .

En este contexto, los allegados al culpable del asesinato del joven de 18 años sostuvieron: “La noticia del documental movilizó nuevamente el tema pero lamentamos que lo hagan algunos sin medir consecuencias en sus falsedades”.

Las fuentes consideraron “una pena” que “ciertas personas inventen cosas tan graves como jugar con el suicidio de un joven”.

Este viernes se afirmó en todos los medios que dos de los rugbiers condenados por el asesinato del joven en Villa Gesell fueron separados del resto de los internos, ya que el juez había dispuesto el aislamiento de Luciano Pertossi tras un intento de suicidio y que Máximo Thomsen había sido sancionado por agredir y pelearse con otro preso dentro del penal. Ahora, según aclararon los familiares del mismo Pertossi, todo esto fue mentira.

Condenados

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi cumplen con una sentencia de prisión perpetua en la cárcel de Melchor Romero luego de ser considerados coautores del homicidio de Báez Sosa, ocurrido la madrugada del 18 de enero de 2020 en la puerta del boliche La Brique, en el centro de Villa Gesell.

Por otro lado, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una condena de 15 años de cárcel por ser partícipes necesarios.