Fernando Báez Sosa: la Corte rechazó un recurso presentado por uno de los rugbiers

La Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la defensa de Matías Benicelli, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa, debido a un error procesal clave cometido por su abogado.

El defensor Carlos Alberto Manuel Attías había solicitado anular la condena de su cliente argumentando que no había recibido una representación adecuada durante el juicio, ya que el letrado anterior, Hugo Tomei, defendió a los ocho acusados pese a existir supuestos intereses contrapuestos. Sin embargo, según la agencia Noticias Argentinas, el recurso se presentó directamente ante la Corte nacional, sin pasar antes por la Suprema Corte bonaerense, lo que provocó su rechazo inmediato. La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y significa que, al menos para Benicelli, no habrá revisión de los cuestionamientos a su defensa en la etapa inicial del proceso.

Fernando Báez Sosa fue asesinado en enero de 2020 a la salida de la disco “Le Brique” en Villa Gesell. En 2023, el Tribunal Oral de Dolores condenó a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años como partícipes secundarios.

En marzo de 2024, la Cámara de Casación bonaerense confirmó las penas, aunque modificó la calificación al descartar la alevosía, ratificando la premeditación con concurso de varias personas. Actualmente, el caso sigue bajo estudio en la Suprema Corte provincial. (DIB) GML

