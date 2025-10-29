miércoles 29 de octubre de 2025
29 de octubre de 2025 - 13:32

Netflix anunció el estreno del documental sobre el crimen de Fernando Báez Sosa

La plataforma anunció "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa". El documental episódico está dirigido por Martín Rocca.

Por Agencia DIB
El crimen de Fernando Báez Sosa interpeló a la sociedad y cuestionó las conductas grupales de varones jóvenes en contexto de nocturnidad.
El crimen de Fernando Báez Sosa interpeló a la sociedad y cuestionó las conductas grupales de varones jóvenes en contexto de nocturnidad.

La plataforma Netflix anunció este miércoles el estreno de la serie documental "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa", sobre el crimen del joven a manos de un grupo de rugbiers tras la salida de un boliche en Villa Gesell. El material estará disponible a partir del jueves 13 de noviembre.

Más noticias
Barreda, el estreno del true crimen ambientado en La Plata. video

De Barreda a Frankenstein: los estrenos en los cines y las plataformas
El frente del Apart Hotel Dubrovnik en octubre de 2025.

A un año del derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell: el dolor por las víctimas y un pedido de justicia

A través de testimonios de familiares y amigos, y material de archivo, la serie relata las circunstancias que rodearon el asesinato de Báez Sosa durante el verano de 2020. También está la visión de algunos de los condenados y sus familias, periodistas que siguieron el caso y figuras del ámbito judicial y policial.

Dirigida por Martín Rocca y producida por Fabula, consta de tres episodios que rondan los 45/50 minutos y la producción está a cargo del mismo equipo responsable del documental Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía.

Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad. Tal vez, atendiendo a esas preguntas incómodas, se encuentra parte de la solución”, señala Martín Rocca, director del documental.

Y agrega: “Ésta es la historia de una tragedia, sin importar por dónde se la mire. La víctima es una sola: Fernando Báez Sosa. Pero la tragedia es absoluta, tiene tantos ángulos como a personas ha tocado o se han visto involucradas en ella. El documental es un llamado de atención y un recordatorio… pero también es un homenaje a Fernando y una enseñanza que algunos de sus protagonistas nos dejan acerca del verdadero valor de la vida”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CheNetflix/status/1983534286935408850&partner=&hide_thread=false

Tras un largo camino en la búsqueda de la verdad, el 22 de marzo de 2024, la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó las condenas para los ocho rugbiers involucrados. Cinco de ellos recibieron prisión perpetua: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. Mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron sentenciados a 15 años de cárcel.

En septiembre pasado, en tanto, la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la defensa de Benicelli, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa, debido a un error procesal clave cometido por su abogado. (DIB)

Temas
Ver más

De Barreda a Frankenstein: los estrenos en los cines y las plataformas

A un año del derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell: el dolor por las víctimas y un pedido de justicia

Oficializan el cronograma de pago para los estatales bonaerenses

La Provincia relanza su Programa de Turismo Social para apuntalar al sector

El Estadio Único de La Plata vuelve a cambiar de nombre

La Plata: padre e hija muertos en el incendio de una vivienda

Día Mundial del ACV: red de hospitales en la provincia para tratarlos a tiempo

Perpetua para el joven de 19 años que mató a una pasajera de un colectivo

Colocan islas flotantes artificiales en la laguna de Chascomús

Zoológico de Luján: una misión internacional busca salvar a más de 60 animales

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El complejo turístico de Chapadmalal.

La Provincia relanza su Programa de Turismo Social para apuntalar al sector

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El escrutinio definitivo se hace en el Pasaje Dardo Rocha. 

Empezó el recuento de votos y la Justicia pidió debatir PASO y BUP rumbo a 2027

Por  Agencia DIB