Netflix anunció el estreno del documental sobre el crimen de Fernando Báez Sosa

El crimen de Fernando Báez Sosa interpeló a la sociedad y cuestionó las conductas grupales de varones jóvenes en contexto de nocturnidad.

La plataforma Netflix anunció este miércoles el estreno de la serie documental "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa " , sobre el crimen del joven a manos de un grupo de rugbiers tras la salida de un boliche en Villa Gesell . El material estará disponible a partir del jueves 13 de noviembre .

A un año del derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell: el dolor por las víctimas y un pedido de justicia

A través de testimonios de familiares y amigos, y material de archivo , la serie relata las circunstancias que rodearon el asesinato de Báez Sosa durante el verano de 2020. También está la visión de algunos de los condenados y sus familias , periodistas que siguieron el caso y figuras del ámbito judicial y policial.

Dirigida por Martín Rocca y producida por Fabula, consta de tres episodios que rondan los 45/50 minutos y la producción está a cargo del mismo equipo responsable del documental Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía .

“ Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos . Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad . Tal vez, atendiendo a esas preguntas incómodas, se encuentra parte de la solución”, señala Martín Rocca, director del documental.

Y agrega: “Ésta es la historia de una tragedia, sin importar por dónde se la mire. La víctima es una sola: Fernando Báez Sosa. Pero la tragedia es absoluta, tiene tantos ángulos como a personas ha tocado o se han visto involucradas en ella. El documental es un llamado de atención y un recordatorio… pero también es un homenaje a Fernando y una enseñanza que algunos de sus protagonistas nos dejan acerca del verdadero valor de la vida”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CheNetflix/status/1983534286935408850&partner=&hide_thread=false En enero de 2020, Fernando, de 18 años, fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de chicos de su misma edad. El ataque, registrado en video, se viralizó en pocas horas y conmocionó al país. 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, una nueva serie documental… pic.twitter.com/4TYoy8rEMo — CheNetflix (@CheNetflix) October 29, 2025

Tras un largo camino en la búsqueda de la verdad, el 22 de marzo de 2024, la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó las condenas para los ocho rugbiers involucrados. Cinco de ellos recibieron prisión perpetua: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi. Mientras que Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron sentenciados a 15 años de cárcel.

En septiembre pasado, en tanto, la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la defensa de Benicelli, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa, debido a un error procesal clave cometido por su abogado. (DIB)