Los discapacitados podrán viajar en colectivos y trenes sin presentar el Certificado Único de Discapacidad

El Gobierno anunció que a partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Según informó el Ministerio de Salud en redes sociales, "al asociar el beneficio a la tarjeta SUBE, se reducen demoras, se fortalece la seguridad para las personas y los conductores, se evita la exposición y traslado de documentación personal y se minimiza el uso de documentación propensa al fraude".

El trámite de vinculación podrá realizarse a través de la web de SUBE. El trámite se hace seleccionando “Ingresá a tu cuenta” y luego a la sección “Beneficios”, donde se deberán cargar los 10 dígitos del CUD. El beneficio, luego, tendrá que activarse en una Terminal Automática. Si el CUD contempla acompañante, podrá aplicarse desde la misma SUBE

La nueva modalidad -continuó- convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país.

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